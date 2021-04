Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del domingo, 18 de abril del 2021 Revisa las últimas noticias del día 18 de abril del 2021. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en internacional de ABC.es. El escueto resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 18, abril aquí mismo:

El Tribunal Supremo de Justicia, brazo jurídico del chavismo, condenó al diario 'El Nacional' a pagar más de 13 millones de dólares por presunta difamación contra Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, por recoger una información publicada por ABC, en 2015, en la que se destapan los presuntos lazos del número dos del régimen chavista con el narcotráfico.

Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista hasta este fin de semana, es el hombre fuerte de Cuba. No hay ninguna decisión importante que tome el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, que no tenga su visto bueno. Pero Raúl, que cumple 90 años el próximo mes de junio, padece cáncer de esófago y de recto, con diarreas crónicas. Además, el dictador cubano tiene una cirrosis hepática causada por su vieja adicción al alcohol y la fuerte medicación que toma le provoca «pérdida de memoria y ausencias frecuentes. Estos síntomas también son compatibles con una enfermedad neurodegenerativa», explican a ABC fuentes próximas al régimen. El menor de los Castro habría necesitado por su enfermedad una bolsa de colostomía.

El exministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, será procesado por el presunto delito de secuestro de 147 inmigrantes y denegación de documentos oficiales, al no permitirles el desembarco, en la isla de Lampedusa, entre el 14 y el 20 de agosto 2019, después de ser rescatados por el barco de la ONG española Open Arms. La decisión la ha anunciado este sábado el juez de la audiencia preliminar Lorenzo Jannelli, quien ha aceptado la petición de procesar a Salvini formulada por el fiscal jefe de Palermo Francesco Lo Voi y también por las 21 partes civiles que se habían constituido, siete de ellas inmigrantes. En la sala han estado presentes, Matteo Salvini y su abogada, la exministra de la Administración Pública, Giulia Bongiorno; el fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps; diversas asociaciones y nueve inmigrantes que se encontraban a bordo de la nave bloqueada frente a las costas de Lampedusa en agosto 2019.

La economía cubana padece una crisis económica y de abastecimiento muy dura, peor que la que vivió el país cuando cayó el Muro de Berlín en 1989 y que Fidel llamó eufemísticamente ‘periodo especial’. Desde el triunfo de la revolución los cubanos se han acostumbrado a las colas, la cartilla de racionamiento, la eterna promesa de que el futuro será mejor y la perorata castrista de que la culpa de todo la tiene el embargo y el enemigo del norte. La pandemia ha acabado con el turismo, fuente de divisas capital, y al amigo venezolano ya no se le puede explotar más. No está para repartir. Sin embargo, en Cuba, aunque no hay de nada, en realidad hay de todo... si lo puedes pagar con dólares.

El parque temático de regímenes oficialmente comunistas aún radiactivos está concentrado, a estas alturas del siglo XXI, en cuatro países de Extremo Oriente y en Cuba. Otros regímenes –no oficialmente comunistas– se nutren de su tradición, como el venezolano, pero solo Cuba, China, Vietnam, Corea del Norte y Laos proclaman en sus constituciones su fe en Marx y su ADN comunista. Luego están las manifestaciones folclóricas de los partidos comunistas tolerados en las democracias liberales, con procesiones laicas como la que recorrió esta semana el centro de Madrid con carteles de reconocidos genocidas del siglo XX, pero eso es harina de otro costal.

«Vacunas para todos» sin discriminación ni la presentación del carnet de la patria y «elecciones libres ya» fueron las consignas que lanzaron este sábado en la manifestación que fue convocada ante la sede de las oficinas de las Naciones Unidas (PNUD) en la Avenida Francisco de Miranda de Chacao. Los manifestantes con mascarillas y guardando la distancia social requerida de dos metros marcharon este sábado desde la Plaza de Los Palos Grandes hasta la sede de la ONU en la Francisco de Miranda para protestar contra la discriminación que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro con el carnet de la patria.

Corría el mes de mayo del año 2014, y el entonces presidente, Barack Obama, compareció en la rosaleda ante el Despacho Oval, el que se suele usar para anuncios realmente importantes, y con la solemnidad a la que era dado, anunció que «las misiones de combate americanas en Afganistán acabarán antes del final de año». Han pasado siete largos años y aquella vieja promesa, hecha por todos los presidentes desde George W. Bush, el primero que mandó tropas al país acertadamente apodado «cementerio de imperios», vuelve a estar sobre la mesa.