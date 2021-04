Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del domingo, 18 de abril del 2021 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 18 de abril del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

El bailarín y coreógrafo británico Liam Scarlett, considerado una estrella del Royal Ballet de Londres antes de que fuera acusado de acoso sexual, murió a los 35 años, anunció este sábado su familia.

Volvían los toros a Mérida con el cincuenta por ciento del aforo tras la suspensión de la Feria de Sevilla por la imposición del metro y medio y con la buena nueva de la reactivación de la Fiesta en Madrid. Solo el paseíllo –con el ruido de los tendidos cubiertos de mascarillas– era ya el triunfo de la libertad en tierra extremeña frente a esa discriminatoria distancia de Andalucía. Era, también, el regreso de José María Manzanares a los ruedos después de un parón de ocho meses al someterse a su quinta operación por una severa lesión en la espalda.

El mercado del arte (o el mercado, en general) está adentrándose en unos nuevos derroteros comerciales tan novedosos como sospechosos, en el sentido de burbuja. Lo último ha sido la venta de un píxel por más de un millón de euros. Sí, han leído bien. Un píxel, obra del misterioso Pak, del que se desconoce prácticamente todo menos su cuenta de Twitter.

Hay una cuestión que Enrique Krauze (Ciudad de México, 1947) quiere dejar clara desde el principio: «No voy a hablar de López Obrador». Lo repite hasta en tres ocasiones, muy calmado, y explica bien las razones para no parecer descortés: «Todo el mundo sabe que nunca he rehuido la polémica ni suavizado mis críticas, por lo que he sido objeto de difamaciones, calumnias y ataques feroces. Sin embargo, este 2021 se cumple el quinto centenario de la conquista de México y quiero que sea el año de los historiadores, no de los políticos».

El pasado miércoles, cuando Pedro Sánchez acudió al Congreso para hacer balance del estado de alarma en una larga jornada parlamentaria en la que repitió una y otra vez esa letanía de palabras vacías con las que ha tripulado la pandemia –resiliencia, gobernanza, sostenibilidad, transformación...–, Santiago Abascal subió a la tribuna con un adoquín en la mano. Dijo que se lo habían lanzado unos días antes en la 'Plaza Roja' de Vallecas, adonde el líder de Vox acudió con los candidatos de su partido a las elecciones madrileñas. En los violentos incidentes del mitin no solo hubo choques con la Policía o lanzamiento de objetos, también le lanzaron palabras. «Vallecas será la tumba del fascismo -le gritaron-. Fuera fascistas de nuestro barrio». Estaban frescos aún en el recuerdo los insultos con los que un par de semanas antes recibieron en Coslada a Pablo Iglesias, candidato de Podemos, en este caso proferidos por un grupo de neonazis: «¡Fuera la casta de nuestros barrios!».

