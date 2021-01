Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del domingo, 17 de enero del 2021 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en internacional. Descubre las últimas noticias del día 17 de enero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Actualizado: 17/01/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del domingo, 17 de enero que no te puedes perder, como estos:

Desde el aciago 6 de enero de 2021, jornada funesta en que una turba saqueó el Capitolio y provocó cinco muertes en toda una insurrección en la capital de Estados Unidos, el mito de Donald Trump se ha derrumbado no sólo entre el electorado, sino dentro de su propio partido, dentro del cual hace solo unas semanas el presidente saliente era un titán intocable.

«Estoy deseando empezar a trabajar juntos», felicitó anoche Angela Merkel a Armin Laschet a través de las redes sociales, no en tono de despedida, sino en plena faena, como siempre. El ingente legado de Merkel, que deja tanto a la CDU como a Alemania y Europa, responde no solo a sus cuatro legislaturas consecutivas, sino también a su incombustible capacidad de trabajo y a su habilidad para salirse con la suya ante los más diversos retos. Nadie discute a estas alturas que Merkel es la principal figura de referencia en la Europa del primer cuarto del siglo XXI y nadie se atreve a dar por cerrada la «era Merkel» hasta que ella lo diga, porque ha seguido ganando batalla tras batalla después de que muchos la dieran por muerta.

Como en los últimos meses, el próximo pleno de la Eurocámara -del 18 al 21 de enero- no tendrá lugar en Estrasburgo sino una vez más en Bruselas, según anunció el pasado miércoles el presidente David Sassoli, que aventuró que la vuelta a la capital alsaciana no será antes de marzo, como mínimo, por los estragos de la pandemia. No hay que olvidar que la crisis del coronavirus ha reavivado el antiguo debate sobre la doble sede europarlamentaria.

El transfuguismo o cambio de chaqueta, el pasar de un grupo parlamentario a otro, es una historia infinita en la política italiana y hoy vuelve a estar en el orden del día. Para salvar su gobierno y mantenerse en el poder, tras abandonar la coalición gubernamental el partido Italia Viva de Matteo Renzi, el primer ministro Giuseppe Conte está empeñado en una fatigosa negociación para que diversos senadores cambien de chaqueta.