Sergi Mingote escapó de la muerte en el K2 en 2018, cuando tras coronar la segunda cima más alta del planeta atravesó por un infierno de 30 horas sin visibilidad durante el descenso. Lo había pasado tan mal de camino al campo base que se prometió a sí mismo que no volvería jamás a pisar aquella montaña. Promesa que incumplió por abrazar un sueño y que ha terminado por costarle la vida.

Son cinco años ya sin ver a Benzema con la camiseta de la selección nacional francesa. Su implicación en el caso Valbuena le apartó de vestir los colores de su país, y desde entonces la tónica habitual ha sido un reproche tras otro entre ambas partes. En su momento, Karim aseguró que Deschamps se plegaba a la presión de una parte racista de Francia para no convocarle, reflexión que no piensa perdonarle jamás, como ha detallado en una entrevista a la radio francesa RTL.

Las filtraciones de las últimas semanas no han gustado en el Real Madrid y no han ayudado a la negociación con Sergio Ramos. Se violó una condición para dialogar sin presión externa. Y la exposición pública del caso no ha ayudado al capitán. No se mantuvieron los secretos de cada conversación y eso afecta y atrasa los movimientos.

Los corredores del equipo Bora-hansgrohe Wilco Kelderman, Rüdiger Selig y Andreas Schillinger han sido hospitalizados después ser atropellados por un coche mientras se entrenaban este sábado en la localidad italiana de Peschiera del Garda, según ha informado la escuadra alemana.

Tenía que haber sido un día grande en el campo base del K2, pero acabó siendo un funeral. Los responsables de las tres expediciones implicadas en el ataque a cumbre esperaban ansiosos desde hacía horas. Era cuestión de tiempo que los diez sherpas que habían dormido en el campo 4 alcanzaran la cumbre del coloso del Karakórum por primera vez en la historia durante el invierno. Después de años de intentos, la montaña salvaje había dado una tregua a un grupo de nepalíes que, con la ayuda de oxígeno embotellado, habían superado todos los límites conocidos hasta el momento y se dirigían hacia la cumbre. La gloria al alcance de la mano. Tanto que decidieron reagruparse a diez metros de la cima para pisar el punto más alto a la vez, desterrando los egos y regalando el honor a su país. De hecho, recorrieron ese último tramo juntos y cantando el himno nacional de su país.

Justin Thomas, número 3 del mundo y campeón del PGA Championship en 2017, ha perdido su patrocinio con Ralph Lauren después de pronunciar un insulto homófobo al fallar un putt de un metro y medio durante el Sentry Tournament for Champions, en Hawaii.

Filipe Luis, defensa del Flamengo y exjugador del Atlético, ha concedido una polémica entrevista al diario brasileño O Globo en la que cuestiona el trato de Diego Simeone a sus jugadores. El lateral da a entender que al técnico argentino le falta empatía: «En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente. No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo».