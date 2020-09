Últimas noticias de cultura hoy domingo, 13 de septiembre del 2020 El contenido más fundamental de hoy, domingo, 13, septiembre 2020, en las últimas noticias de cultura. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 13/09/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día domingo, 13 de septiembre en el mundo y en España:

A pesar del coronavirus, se mantiene la Feria del Arroz de Arles con carteles de figuras. Se apunta un tanto Juan Bautista, ahora empresario. En la corrida concurso de ganaderías, destacan claramente el noble toro de Santiago Domecq y el picador Carlos Pérez. Corta una oreja a cada toro Adrien Salenc; una, El Juli y Paco Ureña.

Esta es la historia de la recuperación de una de las poetas más sorprendentes de nuestra lengua. Una voz única. A su muerte a los treinta y seis años, Ana de la Trinidad dejó tan solo 19 sonetos, tan bellos que dan para pasar a la historia. Era monja, murió en 1613 -en pleno Siglo de Oro, en el que brilla- y su nombre fue borrado de la literatura española… Hasta hace pocos años no pudo hacerse justicia.

En pleno mes de julio, cuando cerramos la cita para esta conversación, Leonardo Padura (La Habana, 1955) no perdía la ilusión de poder venir a España a presentar su última novela (Como polvo en el viento). Todo dependía de la pandemia y de si podría salir de Cuba y entrar en España, claro. La esperanza es lo último que se pierde. Pero, finalmente, se perdió y quedamos en que hablaríamos por teléfono móvil. Pese a la incomodidad de charlar sin mirarnos a los ojos, él y yo ya somos «viejos» conocidos: le he entrevistado en otra ocasión -esta vez, sí, en Madrid- y hemos coincidido durante dos ediciones como miembros del jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras (galardón, por cierto, que ganó en 2015), en cuyas discusiones se brega sin bajar la intensidad en ningún momento. Con lo que no contábamos ninguno de los dos era con un huracán de nombre Laura (para mayor inri) que iba a azotar el Caribe y, por ende, las comunicaciones se iban a ir al traste. Después de mucho intentarlo, de llamadas y rellamadas, de juntar unos minutos de conversación con otros, de hacer de su paciencia (y la mía) una virtud, conseguimos charlar una vez más sobre Cuba y, especialmente, sobre la vida de los cubanos, siempre pendientes del hilo de su historia revolucionaria.

Hace unos días, un lector me preguntó qué cuestión le trasladaría a Susan Sontag (1933-2004) si la pudiera entrevistar. Dudé unos segundos antes de responder, aunque lo tenía claro: ¿por qué mantuvo una relación tan difícil con su identidad sexual? Ni rastro de reproche en mi pregunta, surgida de la curiosidad tras la lectura de Sontag. Vida y obra, la monumental biografía que Benjamin Moser (Houston, 1976) ha escrito para deleite de admiradores y críticos de la intelectual estadounidense. Sí, la identidad sexual de Sontag -Moser, que accedió a los archivos privados de la autora, deja claro desde las primeras páginas que era lesbiana- es uno de los ejes vertebradores de este retrato que desnuda a una de las protagonistas más fascinantes de la cultura del siglo XX.

Como Borges, Italo Calvino, Stanislaw Lem, Bradbury o Murakami, el norteamericano de ascendencia china Ted Chiang (Port Jefferson, 1967) es el escritor ideal para todo aquel lector que va por ahí casi enorgulleciéndose de que nada le interesa menos que el género fantástico porque lo suyo es literatura «seria y de verdad», y todo eso. Como los antes mencionados, Chiang es, primero y antes que nada, un gran escritor y, de inmediato, un deslumbrante iluminador de tramas imposibles que de inmediato, también, se vuelven ciertas y certeras. Y, sí, lo de Chiang -quien también es technical writer para la industria del software- está más cerca de la isla de La invención de Morel que de La isla del Doctor Moreau.

Uno de los pianistas más mediáticos del panorama internacional, el chino Lang Lang (Shenyang, China, 1982), acaba de presentar nuevo disco, dedicado a las «Variaciones Goldberg» de Bach. A menudo cuestionado por su excesiva tendencia a la mercadotecnia, ha decidido abordar una obra maestra del repertorio barroco que está en las antípodas de los fuegos artificiales a los que tiene acostumbrado a su público. Eso sí, lo hace sin renunciar a la imagen. El disco incluye dos grabaciones: una de estudio y otra en directo, hecha al lado mismo de la tumba de Bach en Leipzig. Nos atiende desde Pekín, una de las grandes urbes del siglo XXI, con sus ruidos y su iluminación. Le hacemos las preguntas desde un pueblecito de la Ribagorza, entre el silencio de las ermitas románicas. La búsqueda de un punto de encuentro lleva la conversación por derroteros inesperados.