La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Durante la última semana se han registrado en España 10 fallecidos y, según los datos del sábado del Ministerio de Sanidad, 333 contagios, la cifra más alta desde el 25 de mayo.

Las medidas de carácter preventivo y también punitivo anunciadas estos días por el Gobierno balear para intentar evitar posibles nuevos brotes del coronavirus en el Archipiélago no están teniendo, por ahora, el efecto disuasorio previsto. Así se ha podido comprobar en las últimas horas en dos de las zonas turísticas más importantes de Mallorca, Magaluf y la Playa de Palma, en donde se han repetido imágenes de aglomeraciones de visitantes sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad.

Jürgen lleva una mochila al hombro, Stefanie gafas de sol. Pasean despreocupados hasta encontrar una terraza en la que les sirven un café, en la Silvrettaplatz. Son las once de la mañana y están de vacaciones en Ischgl, el pueblo de montaña austríaco que en febrero se convirtió en epítome del fracaso en la crisis sanitaria y desde cuyas pistas de esquí se expandió el virus a los cinco continentes.

Superada la tormenta epidemiológica de finales marzo se esperaba la calma, pero no vino. Con la perspectiva de un posible rebrote del Covid-19 en otoño y mientras se focalizan esfuerzos en contener los focos de infección que han ido surgiendo en todo el territorio tras el desconfinamiento, los expertos intentan ahora identificar las posibles secuelas de este virus respiratorio en los pacientes que han padecido un cuadro pulmonar más severo. Para muchos, la pesadilla del coronavirus no ha acabado en la UCI, ya que arrastran complicaciones, no solo pulmonares, que podrían acompañarles durante el resto de sus vidas.