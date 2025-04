Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del domingo, 12 de julio que no te puedes perder, como estos:

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Durante la última semana se han registrado en España 10 fallecidos y, según los datos del sábado del Ministerio de Sanidad, 333 contagios, la cifra más alta desde el 25 de mayo.

Tremendo calor en Valladolid, 33 grados. Yo no sé si así se pude jugar al fútbol ni hacer nada. Las 19:30 era una hora definitivamente escasa para compensar los rigores del durísimo calor castellano. El Barcelona de amarillo, ese color en Cataluña, era la metáfora de todas las batallas perdidas. Riqui Puig, titular. Setién, en camiseta. A mí no me ofenden las camisetas, pero cuando eres un hombre importante hay que ir con cuidado si vas en camiseta, porque si fracasas, de repente te encuentras siendo no más que un tonto «en camiseta». El Valladolid, con cuatro detrás, vikinga barba la que su entrenador, Sergio González, se había dejado. Pitaba Mateu que no vio un pisotón a Arturo Vidal que por lo menos era falta. Más cómodo el Barcelona que los pucelanos aunque tal comodidad no acababa de concretarse en nada. A Messi le había crecido un poco su último y horrible corte de pelo y ya no parecía tanto un delincuente. Lo que el Barça intentaba estaba bien pero no servía de nada. Lo que el Valladolid defendía no era gran cosa, pero resultaba eficaz, suficiente. Al cuarto de hora marcó Arturo Vidal, otra metáfora de lo que el partido era: es decir, el Barça estaba mejor que el Valladolid pero el argumento era un jugador como el tal Vidal. Y luego decimos que la culpa es del VAR. Griezmann en el 19 remató como un impedido y volvió a recordarnos que lo de Villarreal fue un espejismo y que nunca el Barcelona tendría que haberle fichado. Justo en aquel instante vi por internet una inquietante imagen del abogado personal de Bartomeu, José Ángel González Franco. ¿Por qué será? ¿Existen realmente las casualidades?.

El Atlético tuvo una doble pelea, con el Betis y con el VAR, para sumar una sufrida victoria que les impulsa de manera matemática hasta la próxima edición de la Champions, objetivo mínimo e imprescindible de un equipo que se construye año a año en base a esa incertidumbre. O certeza, desde que Simeone hace uso y disfrute del banquillo rojiblanco.

El Cádiz no pudo certificar este sábado su regreso a Primera división y los aficionados del conjunto andaluz vivieron intensamente las horas previas al partido ante el Fuenlabrada en el que la entidad amarilla tiene la posibilidad de volver a la élite quince años después de abandonarla. Sin embargo, en los alrededores del Ramón de Carranza, se están viendo

Un hombre de 60 años, residente en Alemania, ha fallecido tras intentar rescatar del agua a su esposa, a la que el fuerte oleaje estaba arrastrando en una playa de Torrevieja (Alicante). Un agente de la Guardia Civil acudió en auxilio de la pareja y los sacó del agua, pero no pudo salvar la vida del hombre.

El nuevo coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, ha anunciado que llevará a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los tribunales por su gestión durante el pico de la pandemia de coronavirus en las residencias de mayores, donde han muerto casi 6.000 ancianos de esta enfermedad en los últimos cuatro meses.

El Racing Villaverde ha informado en su cuenta oficial de Twitter del fallecimiento de David, uno de los fundadores de la Escuela de este conjunto del fútbol modesto madrileño. Numerosos clubes, así como la Federación de Madrid, han mostrado su pésame por la muerte del que también fuera jugador y entrenador en el conjunto racinguista.