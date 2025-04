Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del domingo, 11 de octubre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) habla despacio al otro lado de la pantalla, a pesar de que el éxito de la serie basada en «Patria», un fenómeno literario y social desde 2016, desborda su estos meses su agenda. No hay timidez cuando describe su experiencia creativa, su intimidad con las historias o las polémicas. Surge una convicción firme que puede calificarse de ética o cívica. Publicó en 2016 « Patria », novela que explora la historia del terrorismo etarra desde los años del plomo hasta 2011, y que se convirtió en un fenómeno editorial y social. Ahora, su libro se ha convertido en una serie de televisión producida por HBO que ha vuelto a generar debates en torno a su visión del pasado reciente.

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1950) es un veterano de muchas polémicas. No las rehúye y casi se diría que le causan cierto placer, ya sean al calor de sus artículos, sus libros o incluso de su presencia en las redes. Hablamos en medio de la promoción de su último libro, «Línea de fuego», novela sobre la Guerra Civil española que ya ha recibido críticas desde ambos extremos del arco político. Aprovechamos un encuentro para preguntarle por cómo vive esos dilemas antes y después de publicar.

Cuando un novelista sabe que su próximo libro aborda un tema que va a molestar a muchos o a casi todos, y aun así decide escribirlo, ¿qué le mueve? ¿Qué precio paga? ¿Cómo gestiona las críticas, la polémica? ¿Le añade algo enriquecedor esta experiencia? ¿Escribir es pisar charcos y aguantar el chaparrón después?

Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) se expresa con la claridad de un docente, y con su dramaturgia, sobre la trastienda de la literatura, propia y ajena. Sostiene un discurso infrecuente, una mezcla de determinación, profundidad y ricos matices. En el teléfono su voz adelgaza un poco, buscando intimidad, cuando relata la dureza de ciertos acosos sufridos en su entorno a cuenta de sus opiniones sobre la actualidad política. Sin embargo encarna y formula brillantemente el imperativo de la libertad autoral. Publicó en 2001 «Soldados de Salamina», una novela que giraba en torno a Rafael Sánchez Mazas, miembro fundador del partido Falange Española, y se convirtió desde entonces en un personaje público, escudriñado tanto por su obra literaria como por sus opiniones políticas. Volvió al asunto con «El monarca de las sombras», por la que le acusaron de «blanquear» el fascismo. Él dice que escribir es escribir con riesgo, y que el resto es palabrería.