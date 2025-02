Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del domingo, 9 de agosto con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

El diestro Enrique Ponce ha causado baja en la corrida de toros anunciada este sábado en El Espinar (Segovia) a causa de un «esguince postraumático» en su muñeca derecha, lesión que se produjo tras la cogida sufrida hace dos días en El Puerto de Santa María (Cádiz).

La entidad Societat Civil Balear ha anunciado este sábado, a través de un comunicado, que convoca a los vecinos de Palma y del conjunto de Mallorca para que se manifiesten el próximo jueves en la capital balear en favor del Rey. La marcha, coorganizada con Foro Baleares, partirá a las 20.00 horas desde la Plaza de la Reina y concluirá en el Palacio de La Almudaina, para dar lectura a un manifiesto de apoyo a Felipe VI , «como expresión máxima de la monarquía parlamentaria, consagrada como forma de Estado por la Constitución aprobada por los españoles en diciembre de 1978».

Podemos y los separatistas presionaron al Gobierno, el Gobierno presionó al Rey , el Rey trasladó las presiones a su padre y Don Juan Carlos tomó su propia decisión: no abandonaría el Palacio de La Zarzuela, como Pedro Sánchez pedía, sino que se iría de España por un tiempo sin definir. Este es el resumen de los acontecimientos que desencadenaron la salida forzada de Don Juan Carlos el pasado domingo y que han desatado una tormenta de consecuencias impredecibles .

La Comunidad Valenciana ha comenzado el mes de agosto con un preocupante aumento del número de casos de coronavirus y los nuevos contagios han alcanzado cifras que recuerdan a las del mes de abril, momento más crítico de la pandemia. El registro de 344 nuevos positivos en 24 horas en el balance de la Conselleria de Sanidad de este viernes supone un nuevo máximo desde el 11 de abril, cuando se registraron 367 positivos también en un día.

Emilio R. M., «El Loco» , ha confesado el crimen de su suegra, Marisa C. V., como adelantó ABC. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Navalcarnero envió a él y a su novia a prisión comunicada y sin fianza a primera hora de la tarde de ayer como coautores del asesinato. Él ingresó en la prisión Madrid IV, en Navalcarnero, y ella en la de mujeres, Madrid I, en Alcalá-Meco. Ambos están siendo investigados por la supuesta comisión de un delito de asesinato , a petición de la Fiscalía, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero esta calificación penal podría modificarse a medida que avance la investigación. En sede judicial, África F. C. se acogió a su derecho a no declarar , pero él no ahorró detalles sobre lo que hizo el pasado 25 de julio.

Bomberos de las provincias de Valencia y de Alicante luchan por tierra y aire contra los dos incendios forestales declarados esta tarde en el interior norte de la provincia de Alicante, en la Vall de la Gallinera y en Castell de Castells, y las llamas pueden afectar, en este último, a zonas habitadas.