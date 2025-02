Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 9, agosto aquí mismo:

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid , hizo balance de la temporada tras la eliminación de la Liga de Campeones frente al Manchester City , poniendo en valor la Liga y Supercopa de España conquistadas este curso, peroreconociendo que cierran el curso con «sabor agridulce» y «tristes».

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se tuvo que conformar con la segunda plaza de entrenamientos para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno tras su compatriota Johann Zarco y por ello criticó el estado del asfalto del circuito.

La eliminación de la Juventus de Turín en la Champions a manos del Olympique de Lyon pese a los goles de Cristiano Ronaldo ha tenido consecuencias. Por un lado las deportivas, que han cristalizado en la destitución de Sarri, y por otro las surgidas del entorno del futbolista luso , de nuevo muy crítico con el resto de jugadores juventinos.

El fútbol no es una ciencia exacta. El que más dinero invierte, gana o tiene es el que triunfa y viceversa. No, no es así. Si lo fuera, no sería del deporte más seguido del planeta ni generaría esa montaña rusa de emociones que le convierte en lo más importante de lo menos importante. El fútbol es impredecible y, aunque como en la lotería, cuando más dinero te gastas más cerca estás de ser el campeón, eso no quiere decir que sea así. Que se lo pregunten al City y al PSG, que de momento no han olido ni siquiera una final de Champions, que son precisamente las que le sobran al Madrid y a Cristiano Ronaldo, pero bien es verdad que a veces hay clubes y jugadores que no son conscientes de lo fuerte que pueden llegar a ser juntos hasta que miles de kilómetros de distancia les separan.

Apenas unas horas de conocerse el fin de la era Sarri en la Juventus , Andrea Pirlo fue confirmado como nuevo técnico juventino, según anunció el propio club italiano en las redes sociales.