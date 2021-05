Últimas noticias del domingo, 9 de mayo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de cultura Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 9 de mayo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

El 5 de abril de 1994, hace ahora 27 años, Kurt Cobain aparecía con un disparo en la cabeza en su apartamento en Seattle. Así terminaba su corta vida y así nacía la leyenda del rey indiscutible del «grunge». Pasaba a formar parte del fatídico club de los 27, al tiempo que comenzaron a surgir las teorías conspirativas alrededor de que su muerte no fue un suicidio.

Primera corrida de la temporada en la Comunidad de Madrid, en una plaza cubierta. ¿Por qué no puede haber corridas ya en Las Ventas, al aire libre? Los toros del Parralejo, de juego excelente, sólo reciben un puyazo (protestas de la afición). Reaparece Javier Cortés. Con el peor lote, se le ve puesto y seguro. Triunfa Ginés Marín, corta tres orejas.

«Cuando hago el amor con mi marido, imagino que es Barry Manilow. Siempre. Pero luego, cuando acabamos y me doy cuenta de que no es él, me pongo a llorar. Como solemos estar a oscuras, me las arreglo para que no se entere», relata Joanne, de 42 años. Su marido es representante comercial y tienen tres hijos. Y ella, un gran sentimiento de culpa. Con todo, las cosas estuvieron peor anteriormente porque su obsesión por el popular cantante de los 70 casi le lleva al suicidio. E incluso hay un giro final en esta triste historia: Joanne pasó de la frigidez a la gozadera gracias a Manilow. Durante años, la mujer era incapaz de disfrutar en el lecho con su esposo porque solo quería hacerlo con la estrella. Cuando descubrió el poder del fantaseo, su vida sexual mejoró notablemente (y su marido nunca dice que no). ¿Cómo se quedan? Pues en ‘Starlust’, el ensayo sobre los fans de Fred Vermorel, hay muchos más testimonios impactantes. Editorial Contra lo acaba de publicar en España.

Más de 14.000 desapariciones ocurren cada año en España. unas son intencionadas y se resuelven; otras, no. En el preciso instante en el ocurre una de ellas comienza 'Herido' (a la venta en Amazon), la primera novela de la periodista de ABC Emma Peña Tojo. «Se trata de la guinda de la tarta, de una forma de atrapar al lector, porque hasta que te metes en la historia no se sabe muy bien por dónde va a salir», explica la autora.