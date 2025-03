Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día domingo, 4 de abril en el mundo y en España:

De todos los caminos que conducen a la gloria en el fútbol, la Real Sociedad escogió uno basado en la cantera y en un estilo de juego atractivo de ver. Una fórmula que, 34 años después, ha llevado al conjunto donostiarra a volver a ser campeón con un equipo plagado de gente de la casa. Y es que a pesar de las gradas vacías de La Cartuja, una pequeña parte de la afición de la Real sí estaba presente en la final, porque cualquier hincha se vio reflejado en las lágrimas de Mikel Oyarzabal , un chico de Éibar al que ofertas no le faltan, pero que siempre soñó con salir campeón con el equipo de su infancia. Ni que hablar de Imanol Alguacil , que era de los que de pequeño se encerraba en su habitación a llorar cuando la Real perdía y que celebró el título poniéndose la camiseta, bufanda en mano y entonando el himno en sala de prensa. «Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queráis llamar», dijo.

La pandemia continúa muy presente en el planeta y su influencia marca todavía la agenda deportiva. El actual aumento de casos ha obligado al gobierno francés a aumentar las restricciones en el país y, como consecuencia, existe la posibilidad de que Roland Garros , que debía disputarse en sus fechas habituales, entre finales de mayo y principios de junio , sufra un nuevo aplazamiento como el que se produjo en 2020, con la celebración final entre finales de septiembre y principios de octubre.

El Barcelona afronta mañana un partido importante tras la victoria del Real Madrid este pasado sábado. Los azulgranas necesitan vencer para seguir optando a la Liga y, sobre todo, para no perder comba con respecto al Madrid, rival del próximo fin de semana. En este sentido, Koeman ha dejado claro que no piensa reservar a futbolistas y mucho menos a Leo Messi ni a Frenkie de Jong , que acumulan cuatro amarillas y si ven una mañana estarían sancionados para viajar a la capital. « Sabemos que estos dos jugadores están a una tarjeta par perderse un partido pero no es el momento de descansar por tarjetas ni por frescura. Nos faltan diez jornadas y el riesgo también existe. Los jugadores deben pensar que están a una tarjeta pero vamos partido a partido y pondré el mejor equipo para ganar mañana», explicó el entrenador.

Jornada intensa en la ría de Pontevedra para la flota de casi medio centenar de barcos participantes en la Regata Interclubes. Ro Yachts Club de Combarro ha sido el anfitrión de una quinta etapa en la que las condiciones no se lo han puesto nada fácil a los equipos. El viento, que pasó de estar prácticamente ausente durante parte del primer tramo del recorrido hasta alcanzar los quince nudos a medida que fue avanzando la tarde, obligó a la flota a dar su cien por cien desde el comienzo hasta el final de la cita.

