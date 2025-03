Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las últimas horas del domingo, 3 de abril con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Manuel Alejandro, el gran escribidor de canciones, cantó y grabó hace muchos años. Pensó entonces que tenía una voz «que no decía nada, que no era por ahí». Pero ahora ha decidido que podía ser por ahí. Sólo un día. El jerezano fue pianista en un puticlub durante su juventud. Ahora tocaba el Teatro Real, donde contó y cantó sus canciones, su vida. Lo que siempre ha hecho cuando han ido los intérpretes a su casa a escucharlas por primera vez. Como si nos hubiéramos colado en su intimidad. Con 90 años e infiltrado en el hombro del brazo bueno. Solo en el Steinway. Con su manta mexicana. Solo en el escenario. Todo ese pelo, todo ese talento. «Un atraco y una osadía» era lo que iba a hacer. Desde la canción que le escribió a una tal Conchita que se fue a La Toja y volvió con novio. O 'Así nacemos', para Julio Iglesias. O 'Soy rebelde', la canción protesta más suave que se ha escrito, dijo. El clásico que al principio Jeanette no quería cantar.