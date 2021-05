Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de España del domingo, 2 de mayo del 2021 El contenido más importante de hoy, domingo, 2, mayo 2021, en las últimas noticias de España. Conoce la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 2, mayo aquí mismo:

La Generalitat Valenciana diseña un nuevo paquete de restricciones ante el coronavirus para su aplicación a partir del 10 de mayo, una vez decaiga el e stado de alarma decretado por el Gobierno, en el que se mantendrían medidas como el toque de queda nocturno, las limitaciones en las reuniones entre no convivientes y la posibilidad de confinar perimetralmente municipios si empeora la situación epidemiológica.

El Dos de Mayo atípico de este año, por exigencias de la pandemia, se ha contagiado del espíritu de una campaña agresiva donde las haya. Los candidatos -menos Iglesias, que no ha participado- han pedido no utilizar políticamente el acto al tiempo que lanzaban sus mensajes de campaña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que también se presenta a la reelección, ha recordado el Dos de Mayo de 1808, donde Madrid se levantó «porque no hay bien más preciado que la libertad» -justo el eje de su campaña- y donde el pueblo sufrió «la ineficacia» en «momentos de más necesidad». Pero ha querido que la fiesta de hoy sea «un paréntesis» en la batalla política, al tiempo que hacía «un llamamiento a la concordia» porque «de nuestros desacuerdos se puede salir».