La Generalitat Valenciana diseña un nuevo paquete de restricciones ante el coronavirus para su aplicación a partir del 10 de mayo, una vez decaiga el e stado de alarma decretado por el Gobierno, en el que se mantendrían medidas como el toque de queda nocturno, las limitaciones en las reuniones entre no convivientes y la posibilidad de confinar perimetralmente municipios si empeora la situación epidemiológica.

El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado el primer caso de la variante india en la comunidad autónoma. Se trata de una persona proveniente de otra comunidad autónoma que llegó a Extremadura entre los días 19-20 de abril, permaneciendo aislado en el domicilio familiar «en todo momento», según indican desde el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El Dos de Mayo atípico de este año, por exigencias de la pandemia, se ha contagiado del espíritu de una campaña agresiva donde las haya. Los candidatos -menos Iglesias, que no ha participado- han pedido no utilizar políticamente el acto al tiempo que lanzaban sus mensajes de campaña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que también se presenta a la reelección, ha recordado el Dos de Mayo de 1808, donde Madrid se levantó «porque no hay bien más preciado que la libertad» -justo el eje de su campaña- y donde el pueblo sufrió «la ineficacia» en «momentos de más necesidad». Pero ha querido que la fiesta de hoy sea «un paréntesis» en la batalla política, al tiempo que hacía «un llamamiento a la concordia» porque «de nuestros desacuerdos se puede salir».

El Borussia Dortmund jugará final de Copa en Alemania tras golear con facilidad en semifinales al Holstein (5-0), la gran sorpresa del torneo. El equipo de la Segunda germana hizo un torneo del K.O. excepcional, eliminando al Bayern en segunda ronda.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, Colombia salió a marchar y, de paso, cumplió el cuarto día prendida. En la noche, el presidente Iván Duque anunció que recurre a la asistencia militar para los centros urbanos con mayores disturbios: «Conforme a la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del estado para proteger a la población».