LANZAMIENTOS La secuela del videojuego «The Last of Us» ya tiene fecha de llegada El título exclusivo para PlayStation 4, que ha desvelado nuevos detalles, llegará el 21 de febrero

Seguir J.M. Sánchez @josedaze MADRID Actualizado: 25/09/2019 11:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué fue de Ellie y su aventura con Los Luciérganas? ¿Y Joel? La secuela del videojuego de supervivencia en tercera persona « The Last of Us», cuyo lanzamiento se ha hecho oficial tras varios años de rumores y de avances: el título, exclusivo para la consola PlayStation 4 llegará el próximo 21 de febrero de 2020.

Es uno de los títulos más esperados del año y con el que se cerrará la actual generación de consolas. Con pocos detalles acerca de su historia y jugando con cierto enigma, su nuevo tráiler del juego desarrollado por Naughty Dog descubre al personaje principal, Ellie, en una misión en la que se reencuentra con su compañero Joel, que en la primera entrega se ve envuelto en una descorazonada trama repleta de conflictos y enemigos.

Un viaje épico en donde los dos protagonistas, más curtidos y con más edad, darán rienda suelta a sus ambiciones. Además, se espera que el juego contenga una larga duración y que coquetee con un nuevo planteamiento más oscuro, aunque por los detalles que han trascendido se da por sentado que volverá a estar enmarcado en una pandemia causada por un virus.

Pese a encontrarse en sus primeras fases de desarrollo técnico, el nivel gráfico luce espectacular. Estará protagonizado por la niña y el odio será la correa de transmisión de toda la trama. Gasolina fina para esta consola cuyo recambio está al caer.