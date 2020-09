PlayStation 5 saldrá a la venta en España el 19 de noviembre La sucesora de PS4 tendrá un precio de 499 euros en su versión con lector de discos y 399 euros en el modelo completamente digital

Sony golpea tarde y, posiblemente, con menos fuerza de lo esperado. La tecnológica ha anunciado que su próxima videoconsola, la PlayStation 5, saldrá al mercado el próximo 19 de noviembre en Europa con un precio de 499,99 euros en la versión del sistema con lector de discos. El modelo «all digital», que no será compatible con títulos en formato físico, pero cuenta con las mismas prestaciones que la primera, se queda en 399,99 euros. Llegará antes a Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, donde estará a disposición de los usuarios el 12 de noviembre. Así lo ha anunciado la compañía nipona en el evento de presentación de la sucesora de PS4, donde también ha pegado un repaso a los títulos que aterrizarán en la sobremesa durante sus primeros meses de vida.

En este sentido, la sorpresa más grande de la noche ha llegado con el anuncio del próximo «God of War: Ragnarok» que estará en los estantes de las tiendas en 2021. «Demon's Souls», el «remake» del clásico intemporal creado por From Software en PlayStation 3, será la gran punta de lanza del sistema el día de lanzamiento, según ha reconocido Sony en su blog oficial. Un videojuego, de acción y ambientación medieval, especialmente reconocido por su exigencia. El precio: 79,99 euros. Completamente prohibitivo.

La consola llegará, prácticamente, de la mano de «Marvel's Spiderman: Miles Morales», algo que ya se daba por hecho desde el anterior evento de Sony. El título recupera las mecánicas de su predecesor en PS4 y se ve potenciado por las capacidades del nuevo sistema. La fórmula funcionaba a la perfección tanto a nivel narrativo como en lo que se refiere al sistema de combate. No necesita cambios. Está anunciado para las Navidades de este año sin fecha concreta de lanzamiento.

Durante 2021, previsiblemente, llegará el «Final Fantasy XVI» como exclusivo, al menos en versión de consola, de PlayStation 5. El título recupera el corte medieval y recuerda algo a «The Witcher 3» y a propuestas pasadas de la franquicia, como «Final Fantasy XII». También se sabía que Capcom no faltaría a la cita con su nuevo «Residente Evil VIII». Aunque sigue sin anunciarse la fecha de salida todo indica a que estará disponible a lo largo del año que viene.

La sobremesa también recibirá un videojuego ambientado en el mundo de Harry Potter, «Deathloop» -obra de acción en primera persona- que llegará a mediados del año que viene y el «Oddworld: Soulstorm», nuevo exponente de la saga mítica de la primera PlayStation. Asimismo, quien adquiera la consola, y contrate el servicio PlayStation Plus, podrá acceder de forma gratuita a algunos de los títulos exclusivos más punteros de PS4, como «The Last Guardian», «God of War» o «Uncharted 4».

Que empiece la guerra

El precio de una consola el día de salida es algo que el usuario mira con lupa. Sony lo sabe de sobra y se confía lo justo lanzando sus consolas a un precio similar a las de la competencia. La experiencia de PlayStation 3, que salió al mercado en 2006 con un coste de 600 euros, dejó recuerdo en la marca, que tuvo que pasar buena parte de esa generación remando para alcanzar a una Xbox 360 que vendió mucho más en los primeros meses. Algo que demuestra que ninguna compañía, por fuerte que sea, es imbatible. Hay que tener en cuenta que la compañía japonesa venía de colocar más de 160 millones de unidades de PlayStation 2. Pero la pela es la pela. Y pesa a la hora de cambiar de consola.

Después de una generación algo descafeinada en lo competitivo, en la que Sony ha campeado el sector sin obstáculos con PS4, el horizonte está despejado. Microsoft piensa hacer borrón y cuenta nueva y dar la guerra que no pudo con Xbox One. Un sistema con una potencia y una calidad incuestionable, pero que dejó algo que desear en el momento de su lanzamiento debido a las políticas poco amigables de la empresa estadounidense. Como eso de que un juego solo pudiese jugarse en una sola consola -reventando el mercado de segunda mano- o la obligatoriedad del Kinect. Ese periférico que ahora se ha convertido en un pisapapeles y que, en su momento, encareció enormemente el sistema. En concreto, 100 euros por encima de lo que costaba el primer día una PlayStation 4.

Series X, el gran rival

La Xbox Series X, la versión más potente y con formato físico de Microsoft, llegará a las tiendas el próximo 10 de noviembre a un precio de 499 euros. 200 euros más que la versión «low cost» de la sobremesa, la Series S, que será lanzada el mismo día pero que ofrecerá un rendimiento inferior. Un dispositivo que puede abrirse hueco, especialmente en la actual coyuntura de incertidumbre económica causada por la pandemia. Y es que la versión «all digital» de la tecnológica estadounidense costará 100 euros menos que el modelo sin lector de discos de Sony. Aunque no será tan potente.

El hardware de las consolas de Microsoft, sobre el papel, resulta sumamente interesante y ambicioso. Con un catálogo sostenido, en buena medida, en una retrocompatibilidad que abarca nada más y nada menos que cuatro generaciones de consolas. También en un Game Pass, que funciona como una suerte de Netflix de videojuegos, que permite al usuario disfrutar de más de 100 juegos de calidad por un precio fijo y razonable. En estos momentos está situado a partir de los 9,99 euros al mes para consolas. Sin embargo, la falta de lanzamientos exclusivos llamativos en el momento de salida de la sobremesa -que es algo a lo que el usuario presta mucha atención- es un debe importante.