«La conducción real es más simple que en los videojuegos»

José Iglesias (Moaña, 1986) se enamoró de la conducción viendo a Michael Shumacher dar las primeras vueltas de su carrera en el circuito de Spa en 1991. Después de pasar la niñez compitiendo en karts, tuvo que dejar la conducción por falta de recursos con los que costearse la posibilidad, que no la certidumbre, de hacer carrera en el mundo del motor. Debido a la frustración que le produjo colgar el volante, con el paso de los años, terminó probando en el mundo del «simracing», que es como se conoce a las competiciones de eSports de conducción. Con un par de campeonatos de España debajo del brazo, el piloto pasó a formar parte en 2019 del primer equipo propiedad de una empresa automovilismo: el Team Fordzilla, donde ejerce como capitán y se ocupa de gestionar el talento de más de 40 pilotos.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del mundo del motor?

El GP de Bélgica de 1991, la carrera en la que debutó Shumacher con Jordan. Mi padre me llevó a un bar a verla. Yo tenía unos seis años. Un mes después de eso, me llevaron a un circuito de karts y ya empecé a meterme en el mundo de la conducción.

¿Te llegaste a plantear en algún momento vivir de la conducción?

Sí, de niño participé en varios campeonatos de karting. Nunca federado, porque la economía familiar no podría haber soportado el gasto. También he hecho algunas carreras de resistencia. Siempre he tenido buenos resultados. Pero, al final, ya sabes que en motor el talento no basta. Hace falta tener dinero.

¿Cómo se cruzan los videojuegos en tu camino?

Por frustración. Cuando cumplí 17 años me terminé de desvincular del karting porque no había forma de seguir creciendo. Por el enfado que me producía no tocar un volante dejé, incluso, de ir a circuitos. Literalmente, me daban ganas de llorar. Querer estar ahí, sentado en un coche, y no poder hacerlo me hacía sentir fatal. Con 20 años me decidí a probar los videojuegos de simulación con volante. Ahí encontré una forma de calmar «el mono» y, con el tiempo, comencé a competir a nivel más profesional.

¿Cuáles fueron los juegos con los que empezaste a competir?

Con «Gran Turismo 6», que salió en 2013 en PlayStation 3. Me lo empecé a tomar más en serio con «Project Cars» y «Dirt Rally». Con el primero fui dos veces campeón de España en las competiciones oficiales de PlayStation. A nivel europeo hice varios segundos y terceros puestos.

¿El «simracing» te permite vivir?

Todavía no es fácil, pero, como en todo, depende de lo bueno que seas. Yo tengo la suerte de poder dedicarme a ello en dos facetas. Como capitán del equipo de Ford, Team Fordzilla, y como organizador de competiciones de simracing en España. Dentro del equipo tenemos pilotos se dedican exclusivamente a competir. Pero, como te digo, no es sencillo. No lo es en el motorsport normal, como para que lo sea en un deporte electrónico. Todavía estamos muy verdes, pero vamos camino de conseguirlo.

¿Cómo te conviertes en capitán de Fordzilla?

Llevo ya 12 años en el simracing. A lo largo de ese tiempo fui conociendo gente. Cuando me hicieron la propuesta de pasar a formar parte no tardé ni 30 segundos en aceptar.

¿Cuáles son tus responsabilidades?

Sobre todo me ocupo de mantener la buena armonía. Nacimos en 2019 y ahora estamos volcados en que todos los pilotos se sientan como base para ir consiguiendo resultados. 2020 ha sido un año complicado a nivel de resultados, porque nos hemos centrado más en otras áreas como el marketing. En darnos a conocer. Para 2021 esperamos que la cosa cambie.

¿Cómo es la preparación de un piloto?

Como en cualquier deporte, un piloto tiene que tener talento y trabajar para potenciarlo. Hace unos años no hacía falta entrenar demasiado para ser competitivo. Ahora los esports han crecido tanto que si quieres ser competitivo puedes llegar a tener que dedicarle unas 30 horas de entrenamiento a una carrera. Tienes que tener muy buena preparación. Sobre todo mental.

Imagino que gestionar el estrés también es importante...

Desde luego. El trabajo mental es súper importante. También el saber gestionar las derrotas y valorar el trabajo incluso más que los resultados. Eso es algo en lo que trabajo mucho con el equipo.

Acabáis de desarrollar un concept car del primer coche de Ford plenamente virtual, el P1 Fordzilla

Efectivamente, este coche es un buen ejemplo de la implicación que está demostrando Ford con las nuevas generaciones y con los nuevos tiempos que vivimos, en los que el videojuego cada vez tiene más peso. Que una gran marca como Ford esté apostando por el desarrollo de coches plenamente digitales le puede chocar al más purista. Hasta le puede llegar a molestar. Al final yo creo que es el salto natural que hay que dar. Quien pruebe el coche en algún videojuego (aún no está confirmado a cuál llegará) lo va a disfrutar mucho. Tiene un diseño muy radical y cuenta con mucha potencia. Tanto en aceleración como en frenada. Seguro que consigue algún que otro récord en circuito.

¿Cuáles son los videojuegos más populares?

Los de la franquicia Gran Turismo, porque es muy fácil acceder a ellos y a las herramientas necesarias para sacarles partido. Con una PlayStation y un volante de gama media ya puedes competir.

¿Se nota mucho la diferencia con la conducción real?

Depende del juego. En «Gran Turismo» sí que se nota. Otros, como «Assetto Corsa», lo consiguen mejor. Yo siempre digo que la conducción en un coche real es mucho más simple que en los videojuegos, porque allí tengo mucha más información. Puedo sentir la sinergia. En el juego puedo sentir la vibración del volante, pero no sé la fuerza de frenado exacta que estoy aplicando. Acabo aprendiendo a base de repetición.

Los eSports están creciendo mucho, pero parece que las competiciones de conducción no tienen tanto público como otros...

Siempre digo que la gran culpa de que el simracing no esté situado igual de bien que otros deportes electrónicos es de los medios y, en concreto, de la prensa del motor; que no lo sitúan como una variante más de ese mundo. Todos los días de la semana hay carreras de simracing. Si un canal público las retransmitiese seguro que habría mucha gente del mundo del motor que seguiría las competiciones. Si lo pusiesen, por ejemplo, un martes por la noche, cuando no hay otras carreras y la oferta televisiva se reduce, en muchos casos, a cuatro locos discutiendo en un plató, las disfrutarían muchos aficionados.

¿El videojuego está todavía algo estigmatizado?

Pues sí. Pero nosotros, en concreto, no nos consideramos «gamers». No jugamos a otros videojuegos. Tenemos consolas, pero solo jugamos a videojuegos de coches. No tenemos el «Super Mario Bros». Tenemos un aparato que está destinado exclusivamente a echar carreras de coches. Nuestro tiempo libre lo dedicamos a otras cosas.

Aficionados al mundo del motor...

Sí. Principalmente somos pilotos frustrados. Gente a la que nos hubiese encantado dedicarnos al automovilismo tradicional, pero por desgracia nuestras familias no tuvieron la capacidad de pagar el dinero que hacía falta. En el mundo del simracing hemos encontrado una vía de escape. Por 1.000 euros puedes competir durante muchos años.