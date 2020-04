Siete videojuegos para viajar al pasado

Rodrigo Alonso SEGUIR Madrid Actualizado: 02/04/2020 02:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si descubrió los videojuegos en los noventa, ya fuese en los salones recreativos, o con una Super Nintendo en el salón de su casa, sabrá que, con este tipo de entretenimiento, pasa exactamente lo mismo que con el cine o con la literatura. Que por mucho que pase el tiempo, y muchísimo que avance la tecnología, una buena obra no tiene por qué dejar de serlo. Y si no lo cree, fíjese en la enorme cantidad de remasterizaciones, «ports», «reboots» o «remakes» de obras clásicas que hemos recibido durante la presente generación.

En ABC somos conscientes de que en momentos de zozobra como el actual, escapar de la realidad y volver atrás, aunque sea por un triste puñado de horas, puede ser toda una bendición. Por eso hemos seleccionado unas cuantas propuestas pasadas que están disponibles en la mayoría de consolas actuales, así como en ordenador y, en algunos casos, «smartphones».

«Castlevania: Symphony of the night»

A pesar de que Konami lleva tiempo más empeñada en competir con FIFA que otra cosa, no hace mucho era considerada como una de las desarrolladoras más importantes del mundo de los videojuegos. Así lo demuestra un catálogo que cuenta con franquicias tan importantes como Metal Gear, Silent Hill, Contra y, cómo no, Castlevania. La saga de cazavampiros lleva creando adictos a la cruceta y los botones desde los años ochenta. A pesar del paso de los años, su jugabilidad, basada en plataformas, exploración y combates en dos dimensiones sigue funcionando como un reloj suizo.

Entre sus entregas más destacadas se encuentra «Castlevania: Symphony of the night». Reconocido por la mayoría de los que tuvieron la oportunidad de descubrirlo en la primera PlayStation como uno de los mejores videojuegos del sistema, la propuesta no está protagonizada por ningún Belmont. En su lugar, encontramos al hijo de Drácula, Alucard, en una obra que mezcla las plataformas y la exploración con el rol. Al margen de la jugabilidad, llama la atención su apartado gráfico y, muy especialmente, su música. En estos momentos, está disponible en descarga para PlayStation 4, Xbox One, ordenador y «smartphone» (tanto iOS como Android). Ojalá dentro de poco llegue a Nintendo Switch.

«Rare Replay»

Durante la presente generación hemos visto muchos recopilatorios de juegos clásicos, como el «Sega Mega Drive Classics» (que destaca en su versión de Switch) o el «SNK 40 Anniversary». También el «Rare Replay», considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos exclusivos de Xbox One. El compendio incluye 30 títulos desarrollados por Rare, uno de los estudios más punteros de la década de los noventa. Entre ellos destacan joyas atemporales de la vieja Nintendo, como «Battletoads», «Banjo-Kazooie», «Perfect Dark» o el (irreverentísimo) «Conker's Bad Fur Day». También otras más recientes nacidas al calor de la Xbox 360 («Viva Piñata»), así como más añejas («Jetpac»).

«Ratchet and Clank»

Sony ha estado rescatando durante los últimos años algunos de los títulos más importantes de la historia de PlayStation. Ese es el caso, por ejemplo, de «Ratchet & Clank». Videojuego, de acción y plataformas, nació originalmente en PS2 en el año 2002. A pesar del notable remozado gráfico y audiovisual, y algún que otro cambio en la narrativa y la jugabilidad, la presente edición sigue manteniendo su espíritu. Sin duda, una de las obras más llamativas (y minusvaloradas) del catálogo de PlayStation 4. Ideal tanto para usuarios más veteranos como para aquellos que estén empezando.

«Shenmue I & II Remaster»

20 años después de su comienzo, la aventura de venganza de Ryo Hazuki se ha convertido en una suerte de rito de iniciación para los jugadores. Algo por lo que se debe pasar aunque, de primeras, no haga demasiada gracia; pero que, si se le dedica el tiempo que merece, lo tiene todo para enganchar al que sujeta el mando. A pesar de que sus gráficos y mecánicas parecen (y son) cosa del pasado, desde el punto de vista narrativo sigue funcionando como un reloj. Igual de bien que cuando nació en forma de disco de Dreamcast. Imprescindible para todos aquellos que estén interesados en jugar a la tercera edición, que llegó a las tiendas el pasado mes de noviembre. Está disponible para PS4, Xbox One y PC.

«Crash Bandicoot N. Sane Trilogy»

Si tuviesemos que escoger al personaje más icónico de la primera sobremesa de Sony, sería raro escuchar un nombre diferente al de Crash Bandicoot. Después de lustros apartado de los estantes de las tiendas, Activision decidió recuperar al marsupial hace un par de años ofreciendo un «remake» de sus tres aventuras originales para PlayStation. El resultado fue inmejorable. También demostró de nuevo, y hemos perdido ya la cuenta de las veces, que las propuestas pertenecientes al género de plataformas tienden a envejecer mejor que el resto. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y ordenador.

«Kingdom Hearts: The Story so Far»

A pesar del monstruoso impulso que supone para una franquicia contar con una pléyade de iconos de Disney, resumir todo el éxito de Kingdom Hearts a nombres como Mickey, Goofy o Donald sería injusto. Square Ennix, antes Square Soft, se preocupó a principios de siglo por crear una obra que, con sus propios personajes, su jugabilidad tipo rol y su exigencia, hubiese sido capaz de funcionar por sí misma. Posiblemente, no de la misma forma. Pero sí lo suficiente para llamar la atención de los usuarios. Hace apenas un año se puso a la venta un compendio compuesto por nueve títulos de la saga nacida en PS2: «Kingdom Hearts: The Story so Far». Aunque por el momento solo está disponible para PlayStation 4, en Xbox puede encontrar el «Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX» y el «Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue», que concentran los mismos videojuegos.

«Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King»

Clásicos mayúsculos de los noventa. Si fue de los que comenzaron a machacar botones por entonces, es bastante probable que, al menos, haya probado alguno. Cada una de las versiones que almacena esta compilación de obras, en la que encontramos versiones de Megadrive, Super Nintendo o Game Boy, reflejan a la perfección lo que fueron los títulos de plataformas de la época: divertidos, exigentes y muy ricos. Mucho más de lo que pueda parecer a ojos de un usuario actual. Por un lado tenemos «Aladdin», del que se echa en falta la versión de SNES por razones de licencia. Por otro «El Rey León», que cuenta con todas. Está disponibe para PS4, Switch, Xbox One y ordenador.