Cyberpunk 2077: de videojuego de la década a uno de los grandes fracasos de la industria El esperadísimo videojuego de CD Projekt está plagado de errores de programación. La compañía, que tuvo que retrasar su lanzamiento hasta en tres ocasiones, se ha comprometido a reembolsar el dinero a los usuarios que quieran

Rodrigo Alonso Madrid Actualizado: 19/12/2020 01:46h

«Llegará cuando esté listo». Ese fue el mensaje que lanzó CD Projekt en el E3 de 2013 cuando presentó ante los jugadores el primer trailer de lo que ya, por entonces, prometía convertirse en el videojuego de la década: el «Cyberpunk 2077». Casi ocho años después de maravillar con el corto «teaser», en el que se mostraban unos gráficos a los que nosotros, por entonces usuarios de Xbox 360 y PS3, no estábamos acostumbrados ni de lejos, el título no solo no ha conseguido estar a la altura en su lanzamiento. Ha tenido que ser retirado de la tienda oficial de PlayStation «hasta nuevo aviso» por sus incontables «bugs», que es como se denomina a los errores de programación que impiden que la experiencia de juego se desarrolle con normalidad.

Así lo anunció ayer la tecnológica japonesa en un comunicado en el que se explicaba que el juego había sido retirado de la PlayStation Store, y se ofrecía, además, a los usuarios que lo hubiesen adquirido el reembolso por la devolución del producto. Independientemente de las horas de juego. Esta noticia llegaba unos días después de que la desarrolladora detrás de la obra, «CD Projekt», reconociese a través de su cuenta de Twitter los errores que tiene el videojuego, que son, prácticamente, incontables en sus versiones para consola: desde coches que se sumerjen en el asfalto como si navegasen por el mar, hasta objetos que caen de los aires; pasando, además, por otros clásicos del mundo de los «bugs», como personajes con rostros hiperpixelados o una Inteligencia Artificial súmamente deficiente. Estos errores afectan, especialmente, a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One y han causado la mofa y la indignación de miles de usuarios en redes sociales.

«Nos gustaría que toda la gente que compra nuestros juegos estuviesen satisfechos con su compra. Si nos pudiéseis dar una oportunidad, lo apreciaríamos, pero si no estáis satisfechos con el juego en vuestras consolas y no queréis esperar a las actualizaciones, podéis optar por devolver vuestra copia», apunta la desarrolladora en el comunicado realizado en su cuenta de Twitter. A su vez, la empresa polaca se compromete a lanzar «dos grandes parches», uno en enero y otro en febrero, que «deberían arreglar los errores más importantes».

Sucesivos retrasos

ABC tuvo ocasión de probar el videojuego el pasado mes de septiembre. Lo hizo en su versión para ordenador, en concreto un Medion Erazer de sobremesa, empleando un mando de Xbox One. Antes de comenzar la experiencia, desde CD Projekt se nos avisó de que la versión que se iba a testear correspondía al mes de junio, y que para el momento en el que nos encontrábamos el desarrollo estaba mucho más avanzado.

La experiencia, teniendo en cuenta que el título no estaba terminado, fue buena. Jugamos las primeras dos horas de la historia, y salvo algunas caídas ocasionales en la tasa de fotogramas por segundo, y algo de «lag» -diferencia de tiempo entre el sonido del videojuego y la acción en pantalla- no se notaron grandes problemas. Teniendo en cuenta que el título había sufrido varios retrasos, y no estaba terminado, era comprensible que se experimentasen ciertos fallos.

Y es que no estamos hablando de un juego normal, sino del que iba a ser, sobre el papel, uno de los más ambiciososo de la pasada generación. Llamado, incluso, a ocupar un lugar preferente en la historia del videojuego. Está basado en el clásico juego de rol de los años ochenta y contiene en su interior un mundo inmenso. Sobre el papel, el mapa jugable de Night City, lugar sórdido de corte futurista, iba a ofrecer muchas horas de entretenimiento y una amplia variedad de misiones para realizar con un personaje creado desde cero por el usuario, tanto en lo físico como psicológico. Las opciones que ofrecía eran infinitas, y desde CD Projekt jugaron con esa idea durante mucho tiempo. Hasta que ese mismo tiempo se les echó encima.

El videojuego tenía que haber copado los estantes el pasado mes de abril. Sin embargo, la fecha de salida se terminó cambiando a septiembre. Algo después, a noviembre, y, finalmente, al 10 de diciembre. Con PlayStation 5 y Xbox Series X casi en la calle, la desarrolladora se vio obligada a hacer un « crunch» entre sus empleados con el fin de que el título, que cuenta con versiones para PS4, Xbox One, ordenador y Google Stadia, estuviese disponible lo antes posible. Esto implica que los trabajadores tuvieron que hacer horas extra durante varias semanas para terminar de pulir el trabajo hecho hasta el momento.

«Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero todos están bien compensados por cada hora extra que dedican. Y, como en los últimos años, el 10% de las ganancias anuales que nuestra empresa genera en 2020 se dividirá directamente entre el equipo», afirmaba en un mensaje en su cuenta personal de Twitter el director del videojuego, Adam Badowski, a finales de septiembre.

Y es que el «crunch» no está muy bien visto en la industria. Cuando se supo que la desarralladora Rockstar Games lo empleó para terminar su gran videojuego de corte «western» «Red Dead Redemption 2» en su fecha, noviembre de 2018, la empresa se vio obligada a hacer cambios en sus políticas y en su plantilla por culpa del escándalo que trajo de la mano.

Consecuencias

Las noticias sobre los fallos que sufre el videojuego provocaron ayer una caída del 15% de las acciones de CD Projekt en la bolsa de Varsovia. Si nos fijamos en las últimas dos semanas, el descenso supera el 40% respecto al valor anterior, según datos de Europa Press. En estos momentos su valoración bursátil está ubicada en los 4.142 millones de eruros. Por otra parte, las acciones de la empresa japonesa Bandai Namco, que ejerce el papel de distribuidor de «Cyberpunk 2077» en gran parte de los países de Europa, entre ellos España, también han registrado un descenso en la Bolsa de Tokio del 2,64%, hasta situarse en los 9.358 yenes (73,77 euros) por acción.

A pesar de que el videojuego ya no está disponible en la tienda oficial de PlayStation, sigue pudiendose adquirir en formato físico sin grandes problemas. Microsoft, por el momento, no ha hecho ningún comunicado sobre un posible reembolso a aquellos usuarios que lo hayan adquirido en su versión de Xbox One. Sin embargo, teniendo en cuenta que CD Projekt se ha comprometido a ello, no deberían tener problema. «Para las copias compradas digitalmente, por favor, usad el sistema de devoluciones de PSN o Xbox, respectivamente. Para las versiones en físico, tratad de obtener la devolución en la tienda en la que lo comprasteis. Si esto no fuese posible, contactadnos a helpmerefund@cdprojektred.com y haremos todo lo posible para ayudaros. Empezando hoy, podéis contactarnos durante toda la semana, hasta el día 21 de diciembre de 2020», explican desde CD Projekt.