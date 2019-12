Regalos tecnológicos de última hora para Navidades Te damos ideas para los más rezagados y todos los bolsillos, aunque también tendrás otra oportunidad para los regalos de Reyes Magos

J.M. Sánchez SEGUIR MADRID Actualizado: 24/12/2019 08:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De 10 a 50 euros

Un cargador para coche

Llevamos el móvil a todas partes. Lo utilizamos para todo, incluso como navegador GPS en el coche. Y, lamentablemente, eso conlleva una situación; se descarga. Si no tiene a mano un sistema de carga puedes estar vendido. Una interesante propuesta es un cargador inalámbrico de Choetech que cuenta con un sistema de carga rápida desde su soporte compatible con el estándar inalámbrico Qi. Dependiendo del móvil habrá que ver si se adapta al modelo que tengas pero hay algunos compatibles con los últimos modelos de iPhone o los Galaxy de Samsung.

Precio: 20,90 euros

Un móvil barato

Es una nueva incorporación la gama de móviles de la veterana firma de móviles es el Nokia 110. Ofrece todo lo que necesitas para entretenerte cuando estás en desplazamiento: un reproductor de MP3 para tu colección de música, una cámara integrada y una radio FM. Tiene una pantalla de 3 pulgadas. También proporciona tus juegos favoritos, como el clásico Snake, y cuenta con una batería que te permite hablar desde el amanecer hasta el atardecer con una sola carga. Incorpora una cámara.

Precio: 24 euros

Una funda para tu móvil

Proteger pero con estilo. Una funda para tu móvil es fundamental para evitar posibles roturas tras caídas fortuitas. Aunque lo manejes con cuidado, estos dispositivos se usan con gran frecuencia y que impacte directamente contra el suelo en algún momento está a la orden del día. Le puede ocurrir a cualquiera. Si eres propietario de un iPhone 11, la firma especializada Razer cuenta con una carcasa robusta, la Arctech Slim, que cuenta con un ingenioso sistema de ventilación para reducir la temperatura en un uso prolongado del dispositivo. Se adapta muy bien al chasis. Viene en tres colores a elegir (rosa, blanco y negro).

Precio: 34 euros

Un reproductor multimedia

Un aparato interesante que puede salvarte las Navidades es el Amazon Fire TV Stick que en su última versión soporta calidades de hasta 4K. Pero, además, se ha integrado el asistente digital Alexa al mando, con lo que los usuarios pueden controlar la televisión o, incluso, emparejarlo con otros aparatos domésticos de la gama Echo con simples instrucciones de voz. El «gadget» da acceso a diferentes programas de televisión, servicios de streaming como Netflix y por supuesto Amazon Prime Video, así como consultar información de todo tipo a través de internet. No está disponible, por el momento, HBO. También funciona con Movistar Plus o el servicio a la carta Atresmedia o RTVE. La compañía estadounidense, que ha presentado el dispositivo en la feria IFA de Berlín (Alemania), ha adelantado además que se encuentra «en negociaciones» para llevar a su catálogo de servicios el próximo servicio de televisión Disney Plus.

Precio: 40 euros

De 50 a 100 euros

Auriculares para la diversión

Los auriculares de Turtle Beach, los Stealht 300, son compatibles con las consolas PlayStation 4 y proporcionan una calidad de sonido más que decente para lograr una experiencia de juego fantástica. También están orientados al consumo de otros contenidos multimedia. Para los aficionados al ocio electrónico, disponen de un micrófono abatible para que resulte más cómodo.

Precio 79 euros

De 100 a 200 euros

Un altavoz inteligente

Este año ha sido el del comienzo (en España) de la era de los altavoces inteligentes. Unos aparatos que, además de cumplir su función como reproductores de música, permiten interactuar con la voz con internet. Eso lo cambia todo porque se le pueden hacer peticiones para tu día a día o recibir sugerencias para llevar una vida más cómoda. Uno de los más modernos es el Nest Hub de Google, una de las empresas que más ha invertido en esta nueva categoría tecnológica. Funciona muy bien, reconoce hasta cinco voces distintas y al tener una pantalla de 7 pulgadas se pueden consumir contenidos multimedia desde servicios como YouTube o reproducir tu programa favorito de televisión al llevar ya integrado el sistema Chromecast.

Precio: 109 euros

Una consola para la familia

El dispositivo ha retirado de la ecuación el concepto «híbrido» de la versión original para centrarse en el entorno portátil. Es la Switch Lite. Y dentro de ese saco lo cierto es que es un producto equilibrado, versátil e, incluso, más cómodo y ergonómico que su predecesora. Se debe, en parte, a su tamaño, más pequeño (5.5 pulgadas de pantalla) y ligero (275 gramos), con lo que se adapta a las manos (incluso pequeñas) con soltura. Como también ha adelgazado unos milímetros, su manejo es fantástico. Su resolución es similar (1.280 x 720 píxeles), pero la representación gráfica se encuentra a un nivel más que aceptable. Es más, el hecho que se mantiene esa resolución pero desde un panel más pequeño la representación gráfica es incluso mejor. Eso sí, dado que no se puede conectar a la pantalla grande tampoco se puede transmitir en Full HD.

Precio: 199 euros

De 200 a 500 euros

Una tableta

Este dispositivo, el Samsung Galaxy Tab A 10.1, cuenta con una pantalla 10.1 pulgadas, algo que la sitúa ligeramente por debajo de los últimos dispositivos de este tipo que ha lanzado la firma de la manzana mordida; exceptuando, evidentemente, la reciente revisión del iPad mini. Sin embargo, estas dimensiones, unidas a su peso de 469 gramos y un grosor de 7'5 mm, la hacen sumamente manejable y fácil de transportar. En lo que se refiere al rendimiento, Samsung ha dotado a su dispositivo con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Estos se pueden aumentar mediante el uso de una tarjeta microSD hasta los 512 GB. También existe una versión que llega hasta los 64 GB. Está disponible, además, en tres colores: dorado, plateado y negro.

Precio: 219 euros

Un reloj inteligente

uno de los nuevos modelos en este negocio dominado por el Apple Watch es el Watch GT 2 de Huawei. Se trata de un «smartwatch» que cuenta con una batería monstruosa que dura hasta dos semanas (y con carga rápida), el dispositivo tiene además un precio bastante ajustado. Está disponible en diferentes tamaños y diseños. Presenta una pantalla de tipo Amoled con resolución de 390 x 390 píxeles. Este modelo ha mejorado algunos aspectos de su predecesor, con lo que es más intuitivo y mejora su potencial empujado con el chip Kirin 1, ideado por la propia firma china. Cuenta con un potente equipo de sonido que permite desde reproducir música o atender llamadas más fácilmente. Y dispone de todas las características deseadas, sistema de GPS, monitorización del sueño, medidor de estrés. Pero, sin embargo, no cuenta con chip NFC.

Precio: 239 euros

Unos auriculares

Es complicado elegir unos auriculares inalámbricos porque depende de muchos factores. Si se prefieren de tipo «in ear», es posible que te decantes entre los nuevos de Sony WF-1000XM3 o los AirPods Pro de Apple. Es difícil la elección. Ambos cuentan con sistema de cancelación de ruido, aunque en el caso de Sony este apartado lo trabaja algo mejor. En cambio, el diseño y ergonomía de los nuevos cascos de la firma de la manzana le dan un toque único. También los dos ofrecen una buena calidad de audio para disfrutar de una gran experiencia escuchando a tus artistas favoritos. Los AirPods, además, son resistentes al agua y al sudor, y su batería aguanta perfectamente más de seis horas a pleno funcionamiento. Y con su estuche cargador se puede utilizar durante casi dos días.

Precio: 279 euros

Un altavoz doméstico

Esta temporada, la marca Sonos ha querido apostar por la movilidad con su primer altavoz portátil, el Move, que permite utilizarse tanto dentro como fuera de casa. Eso sí, mantiene una de sus esencias, el sonido de alta calidad. Funciona por medio de una conexión inalámbrica por Bluetooth para que el usuario pueda conectar fácilmente el «smartphone» cuando no tenga WiFi disponible. Otro de sus elementos importantes es que incorpora una potente batería que aguanta hasta 10 horas de uso con una sola carga. Todo en un peso de solo 3 kilogramos. También tiene integrado los asistentes digitales Alexa y Assistant. Dispone de una tecnología propietaria que permite modular los tonos en función del entorno.

Precio: 400 euros

De 500 a 1.000 euros

Un móvil equilibrado

Una buena opción para renovar tu móvil (o regalárselo a alguien) puede ser el Mi Note 10 Pro, el último integrante en el extenso catálogo de Xiaomi. Este nuevo dispositivo, que ofrece una experiencia fotográfica más que decente, incluye hasta cinco cámaras, una de ellas capaz de capturar imágenes de hasta 108 megapíxeles. Gracias a su objetivo de 8 piezas en la cámara principal y su portentosa memoria RAM de 8 GB (con memoria de hasta 256 GB), este equipo apuesta por la fotografía con una configuración única. Nos encontramos con un gran angular de 108 MP; un teleobjetivo de 5 MP de cinco aumentos; un segundo teleobjetivo de 12 MP; un ultra gran angular de 20 MP con un campo de visión de 117 grados y un objetivo macro. Viene equipado con una batería de alto rendimiento de 5.260 mAh, que admite carga rápida de 30 vatios. Además, utiliza el procesador Snapdragon 730G de Qualcomm que le confiere un gran rendimiento.

Precio: 649 euros

Un ordenador híbrido

Entre las propuestas de Microsoft ha destacado especialmente un modelo, el Laptop 3, que reúne prácticamente todos los requerimientos básicos para tener a mano un potente equipo todoterreno aunque quedan flecos por resolver. Con buen diseño, este equipo portátil se encuentra disponible en dos tamaños -13.5 y 15 pulgadas-, y mantiene el mismo diseño elegante y delgado que sus predecesores, con una duración de batería que le permite alcanzar una jornada completa de trabajo. Con procesadores Intel de décima generación, Surface Laptop 3 ofrece hasta un 50% más de rendimiento que la anterior generación y cuenta con una nueva serie de colores y acabados. Es versátil, viene equipado con un procesador AMD Ryzen Surface Edition, en su versión de consumo- se convierte en el portátil más rápido de su categoría. Permiten, además, un recorrido completo de la tecla de 1,33 mm, un «trackpad» de cristal un 20% más grande, un USB-A, un USB-C y carga rápida.

Precio: 940 euros

Más de 1.000 euros

Un televisor

El panel de la C9, como no podría ser de otra forma tratándose de la surcoreana, es OLED. Lleva un chip Alpha 9 de segunda generación, que es el mismo que guardan en su interior otros televisores de la tecnológica, como es el caso del los Z9. Cuenta con una resolución 4K UHD de 3.840 x 2.160 puntos y ofrece una imagen realmente buena. El televisor tiene incorporado el LG ThinQ AI que personaliza la experiencia del usuario mostrándole contenido acorde a sus preferencias. Está disponible en 55 y 65 pulgadas.