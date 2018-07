Otro detalle a tener en cuenta es su potente batería, de 4.000 mAh, que aguanta perfectamente dos días de uso a pleno rendimiento. Y eso es una gran virtud, no así como su apartado fotográfico, compuesto por una sola lente de 12 megapíxeles y apertura focal de F2.2, que deja algo de qué desear. Es más, es su punto flaco. Dispone de lector de huellas dactilares ubicado en la parte de atrás como medida de seguridad pero no cuenta con chip NFC, necesario para efectuar transferencias móviles.

Con 5.99 pulgadas de pantalla, el dispositivo móvil ofrece una relación de aspecto de 18:9, es decir, que la superficie táctil cubre la mayoría de la parte frontal. De ahí a que su diseño se encuentre en la línea de la tendencia actual de los móviles «todo pantalla». Eso sí, es de dimensiones descomunales y se echa en falta algo de más ligereza. El terminal consigue una resolución de 2.160 x 1.080 (FHD+), aunque no ofrece una gran brillantez.

A falta de conocer el Mi A2, que se sabrá este martes en Madrid, Xiaomi cuenta en su catálogo algunos modelos interesantes que quedan en torno a los doscientos euros. El Redmi 5 Plus es una gran propuesta que reúne, a bote pronto, lo necesario para poder presumir de tener un móvil inteligente y moderno. La idea inicial sobre la que se sostiene esta propuesta es ofrecer más por menos, y a simple vista lo consigue de manera sobrada.

Este terminal se contenta, sin embargo, con un chip Snapdragon 430, jalonado por 3 GB de memoria RAM. Una combinación básica que le dota de un rendimiento ajustado pero equilibrado. Su modesta cámara dispone de su única lente de 13 megapíxeles con apertura focal de F2.0, que viene completada por una cámara frontal de 8 megapíxeles, pero que en general no ofrece la experiencia que uno desearía a día de hoy.

Además, trabaja con el sistema operativo Android 8.0 Oreo, y eso siempre es positivo. Dispone de una batería de 3.000 mAh, y cuenta con un detector de huellas dactilares en la parte trasera. Cuesta 189 euros. ¿Problema? Todavía no se sabe su fecha de llegada a España, pero es una propuesta a tener en cuenta. En su lugar se puede optar por el Nokia 6, aunque no es nuevo.

Alcatel 5

Abanderando la idea de ser modesto, el terminal destaca por su doble cámara frontal, perfecta para capturar «selfies» que tanto gustan ahora. Lo peor puede ser su pantalla. Esta tiene 5.7 pulgadas pero obtiene una resolución 1.440 x 720 píxeles. Su diseño, casi sin bordes, logra una relación de aspecto de 18:9 al igual que sus principales competidores. Tiene un diseño particular y con personalidad, que no recuerda a ningún otro en el mercado, dado que casi no tiene marco inferior pero sí uno muy sobredimensionado en la parte superior. Para bien o para mal.

Otro de sus posibles inconvenientes son algunas de sus prestaciones internas, entre las que se destaca un chip Mediatek MT6750 de ocho núcleos a una frecuencia de 1,0 GHz pero soportado por 3 GB de memoria RAM. Tal vez algo desequilibrado en este aspecto, aunque su apuesta se encuentra en la cámara: una trasera de 12 megapíxeles con apertura F2. y una asombrosa doble frontal 13+5 megapíxeles, con sistema de reconocimiento facial.

Es también bastante liviano (144 gramos de peso) y dispone de lector de huellas dactilares, así como chip NFC. Por extraño que parezca, el terminal tiene instalado Android 7.0 Nougat, una versión antigua del sistema operativo. Cuesta unos 189 euros. Suficiente, podríamos decir.