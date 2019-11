Ideas tecnológicas y gadgets para Black Friday 2019

A pesar de que la próxima generación de consolas esta a la vuelta de la esquina, PlayStation 4 tiene mucho que ofrecer a los amantes de los videojuegos. Especialmente a esta alturas, cuando cuenta con uno de los catálogos de videojuegos más amplios y ambiciosos de la historia. Precisamente, este pack incluye dos de sus obras más representativas (y exclusivas): «God of War» y «Horizon Zero Dawn».

Xbox One X 1TB + «Star Wars: Jedi Fallen Order»

A pesar de que el catálogo de exclusivos de la Xbox One no estado al nivel, ni por asomo, del que tuvo su hermana mayor, la 360, no cabe duda de que se trata de una de las mejores consolas de la historia. No podría ser de otra forma tratándose de la más potente.

También destaca su servicio de videojuegos en «streaming», el Game Pass; que permite a los usuarios acceder a una amplia lista de títulos, entre los que se encuentran buena parte de los últimos lanzamientos a un precio de risa. Para los nuevos suscriptores existe una oferta de 3 meses a cambio de 1 euro.

En este pack, además de la Xbox One X, encontramos uno de los títulos más destacados del último mes. El «Star Wars: Jedi Fallen Order» de Electronic Arts.