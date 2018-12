Los 20 mejores gadgets de 2018

El negocio de los drones es de altos vuelos. Y no solo literalmente, puesto que cada vez más tiene presencia en multitud de sectores industriales. Mientras las ciudades se preparan para su invasión en un futuro muy cercano, estas aeronaves ha continuado ofreciendo importantes avances. De toda la maraña de lanzamientos, el fabricante asiático ha llamado poderosamente la atención este año con este modelo.

No todo son «gadgets» que entran por los ojos. Los electrodomésticos también tienen mucho que contar. Estamos, es cierto, ante un punto de inflexión en su evolución gracias a la irrupción de los modelos surgidos a raíz del «Internet de las Cosas».

Por lo pronto, cuenta en su interior con su propio sensor de temperatura con lo que si le preguntamos qué temperatura hace en el interior el domicilio el sistema será capaz de responder de manera precisa. Pero, también, este equipo, el más sofisticado del catálogo, dispone de altavoces bastante buenos («woofer» de 3 pulgadas y «tweeter» de 0,8) y tiene la capacidad de controlar otros dispositivos del hogar digital (luces, climatización, etc) sin necesidad de pasar por un Hub externo, ya que lleva uno incorporado. De tal forma que conectar unas bombillas capaces de conectarse a internet es una tarea fácil. Precio: 149 euros.

Solo por esta razón ha tenido tiempo más que suficiente para adentrarse en este incipiente mercado y hacerlo muy bien -es líder mundial-. Esta temporada se metió en la batalla por el español con cinco dispositivos muy diferenciados entre sí pero entre los que destaca este modelo en particular.

Ha llegado la hora de los asistentes digitales. Este ha sido el año cero, aunque es cierto que el gigante del comercio electrónico ha sido el fabricante que más ha tirado la casa por la ventana. No es para menos puesto que venía con cierta ventaja, dado que sus altavoces inteligentes y dispositivos para el hogar desembarcaron en el mercado norteamericano hace dos años.

Para ello, dispone de botones programables de gran tamaño y se conecta a botones, soportes y joysticks externos para hacer que los juegos sean más accesibles. Requiere dispositivos externos para jugar, pero también se puede disfrutar por cualquier otra persona cambiando drásticamente la manera de interactuar. Es compatible para consolas Xbox One y PC Windows 10. Tiene conexión Bluetooth, conectividad USB, Copilot y un conector para auriculares estéreo de 3,5 milímetros. Precio: 89,99 euros.

En su interior se encuentra un chip Intel de octava generación (m3, i5 y hasta i7, el más caro)con el que se ha logrado mejorar el rendimiento y la velocidad del dispositivo, porque además puede soportar hasta 16 GB de memoria RAM, aunque las versiones más básicas parten de los 4 y 8 GB de RAM. En cuanto a sus opciones de unidad de estado sólido (SSD), la capacidad, adaptable , no está nada mal: 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB en sus versiones superiores .

En este modelo se ha mejorado el control de iluminación «Ultra Slim Array» implementada por Samsung, que permite en esta nueva generación de televisores un control mucho más preciso de las zonas de la pantalla que deben permanecer iluminadas y de las que, al contrario, deben permanecer oscuras. El resultado es muy similar al que consiguen las pantallas OLED, en las que el panel de retroiluminación no es necesario, ya que cada píxel de la pantalla se ilumina de forma individual. Precio: 3.199 euros.

Destaca, además, por su diseño, que puede incluso camuflarse con el mobiliario cuando está en reposo. Se funde con el entorno en una magistral idea para reaprovechar el equipo como elemento de decoración. Gracias a la tecnología 4K UHD a no es necesario que estemos a una gran distancia de la pantalla para disfrutar de ella sin dañar nuestra vista. Muchos no lo saben, y optan por televisores de menos pulgadas por falta de espacio, pero eso se acabó. De hecho, basta con que haya una distancia de apenas 1,9 metros para ver perfectamente una pantalla de 65 pulgadas.

iPad 2018

Aunque Apple ha lanzado su tableta más avanzada, el iPad Pro, para el usuario medio es posible que este modelo en particular cuente con unas prestaciones que no le vaya a sacar gran provecho, y más teniendo en cuenta su elevado precio. Frente a este mensaje, el iPad «normal» se ha puesto guapo y, con todo, por relación calidad-precio es una de las mejores opciones para tener a mano una tableta en condiciones, solvente y de gran desempeño. Es cierto que, al tratarse de un dispositivo en torno a los 300 euros hay que hacer ciertas concesiones. Por lo pronto, la pantalla empleada no es la mejor de los iPad dado que está algo laminada, pero ofrece una resolución y calidad por encima del resto de sus rivales.

El formato, de 9.7 pulgadas, es lo clásico. Es cómoda, práctica y, sobre todo, útil. Parte de esto es gracias a que la compañía estadounidense le ha dado permiso y compatibilidad al Apple Pencil, el lápiz óptico de la firma con el que se pueden ampliar sus prestaciones. Con este accesorio, bien resuelto en sensibilidad y comodidad, se puede tomar notas, hacer diseños, dibujar y muchas cosas más. También es cierto que su enfoque está más dirigido a ser un producto para la educación, pero por cualidades no es; se puede usar a nivel doméstico perfectamente. si bien es cierto que para tareas más sofisticadas y avanzadas este iPad no suple totalmente a un portátil, uno de sus aspectos que más sorprende es su gran potencia de salida.

Pese a no estar a la altura del iPad Pro, este modelo aguanta perfectamente algunas de las tareas más exigentes. Todo ello es gracias a la incorporación de un procesador, A10 Fusion, de arquitectura de 64 bits como los ordenadores, y que viene apoyado por 2 GB de memoria RAM. Unos guarismos más que suficientes y que le confieren un buen rendimiento. Esta configuración logra, además, que los videojuegos y la edición de video se muevan con soltura. La compañía ha logrado que el dispositivo sea hasta un 40% más potente si lo comparamos con el modelo del pasado año. Y esa capacidad se nota en la mayoría de tareas, incluso cuando se exportan proyectos en vídeos, que lo procesa con bastante rapidez. Precio: 349 euros.