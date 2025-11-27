Super Mario: los 40 años del Mickey Mouse de los videojuegos
A pesar del paso del tiempo, el fontanero de Nintendo sigue levantando pasiones y cosechando éxitos
El videojuego sube de nivel para pasar a ser obra de culto y saltar al museo
El año 1984 está llegando a su fin, y el joven diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto se encuentra en las oficinas de Nintendo, en Kioto, para presentar su próxima idea. El proyecto, en teoría, debe servir para marcar un punto y aparte en la ... historia de la consola Famicom (NES en Europa) antes de que la compañía haga la intentona de apostar de lleno por el formato en disco. Cuando el creador explica su plan para lanzar un juego de plataformas protagonizado por un fontanero saltimbanqui, con bigote poblado y nariz redonda, los directivos dudan: «¿En serio? ¿Quieres hacer otro juego de Mario?».
Para ese momento, el personaje –que había debutado como el carpintero Jumpman en el juego de recreativa 'Donkey Kong' (1981), y había tenido alguna otra participación en arcade y en las arcaicas maquinitas Game and Watch– aún estaba a años luz de convertirse en un fenómeno mundial. Nada indicaba que fuera a conseguirlo. Hasta que llegó el otoño de 1985 y aterrizó en los estantes de las tiendas el cartucho rectangular del 'Super Mario Bros'. El éxito fue rotundo e instantáneo con unas ventas superiores a las 40 millones de unidades.
Ahora, cuatro décadas exactas después de su lanzamiento –que es la fecha escogida por Nintendo como la del nacimiento oficial– el fontanero está en mejor forma que nunca. Con cerca de 1.000 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo, hace tiempo que alcanzó el estatus de icono absoluto de la cultura pop. Todo el mundo sabe quién es y casi todos lo hemos controlado en alguna ocasión. O en muchas. Y los que no lo han hecho, seguro que lo han visto en forma de muñeco, en cómic, en la gran pantalla o estampado en las camisetas, fiambreras y mochilas que llevan los niños y los no tan niños. Lo mismo que pasa con otros tótems de la cultura pop como Spiderman, Superman o Batman.
Evolución de
la leyenda del videojuego
Arcade
Nace en 1981 en el juego de arcade
'Donkey Kong', en el que se enfrenta al
gorila de Nintendo. Todavía no tiene
nombre y se le conoce exclusivamente
por el apodo de Jumpman. Le ponen
bigote porque con los píxeles de la
época no era posible separar la nariz
de la boca.
Con Mario (Jumpman)
ya aparecen la princesa
Peach (Lady) y
Donkey Kong
1981
1983
Donkey
Kong
Mario Bros.
En 1983 ya con el nombre de Mario, se
convierte por primera vez en protagonista
en el arcade de 'Mario Bros'. Se trata del
videojuego en el que nace Luigi, su
hermano, con el que compartirá aventuras
durante los años siguientes.
NES
En 1985 el fontanero de Nintendo debuta
en la primera consola de la empresa, la
NES, con el inmortal 'Super Mario Bros'.
Su primer nivel (totalmente autoexplicativo
y sin tutorial externo) todavía es estudiado
en las escuelas de desarrollo de
videojuegos.
1985
Super
Mario Bros.
1988
Super
Mario Bros. 2
1989
Super
Mario Land
Game
Boy
1990
Super
Mario Bros. 3
Super
Nintendo
1991
Super
Mario World
En 1992, ya con la consola Super
Nintendo en las tiendas, llega el primer
'Super Mario Kart'. La obra creó un
nuevo género dentro del videojuego, el del
'kart racing', en el que los personajes
compiten en carreras alocadas y pueden
atacar a los rivales.
1991
Super
Mario Kart
1992
Super Mario
Land 2
En 1996 Mario protagoniza
el 'Super Mario 64' de la Nintendo 64,
obra en la que el fontanero se convierte por
primera vez en un personaje 3D.
A pesar de que gráficamente ha
envejecido algo peor que los videojuegos
2D, sigue siendo considerado como uno
de los mejores de la historia.
Nintendo 64
1997
Super
Mario 64
GameCube
2002
Super Mario
Sunshine
DS
2006
New Super
Mario Bros.
En 2007 llega 'Super Mario Galaxy',
un videojuego en el que Nintendo se
aprovechaba de la gravedad para cambiar
de forma radical el control del fontanero,
que varía en función del planeta en el que
se esté jugando.
2007
Wii
Super Mario
Galaxy
2010
Super Mario
Galaxy 2
3DS
2011
Super Mario
3D Land
2012
Super
Mario Bros. 2
Wii U
2012
Super
Mario Bros. U
Nintendo lanza 'Super Mario 3D World',
el primer videojuego de Mario en tres
dimensiones que permite el juego
cooperativo para hasta cuatro jugadores
distintos. Cuenta con una de las mejores
selecciones de fases de toda la
franquicia.
2013
Super Mario
3D World
En 2015 llega el 'Super Mario Maker',
juego de plataformas 2D en el que por
primera vez los usuarios podían crear sus
propios niveles y compartirlos con el resto
de la comunidad. Alguno de ellos con una
dificultad endiablada.
2015
Super Mario
Maker
2016
Super Mario Run
Dispositivos
2017
Switch
Super Mario
Odyssey
2019
Super Mario
Maker 2
En 2023 le toca el turno a 'Super Mario
Bros. Wonder', un videojuego 2D con
opción multijugador en el que, por primera
vez, Nintendo incorpora la flor maravilla,
un ítem que transforma completamente el
nivel en el que se está jugando. Además,
el fontanero se puede convertir en
elefante.
2023
Super Mario
Bros. Wonder
Fuente: Nintendo
Infografía ABC
Un fontanero con cardio
«Siempre digo que Mario es el Mickey Mouse del videojuego y Nintendo es como Disney», explica a ABC Joan Arnedo, director del máster de Diseño de Videojuegos de la Universidad Oberta de Cataluña, que destaca que el primer nivel del videojuego original se sigue estudiando a día de hoy en las universidades como ejemplo de buen diseño.
Por su parte, Raúl Rubio, desarrollador español detrás de algunos de los mejores videojuegos que se han creado en este país, como 'Rime' o 'Deadlight', destaca la vulnerabilidad del personaje como uno de sus grandes atractivos: «Mario no encaja en el típico prototipo de héroe. No es como el Kratos de la PlayStation o el Jefe Maestro de los Halo de Xbox. Solo es un fontanero normal y corrientes con mucho cardio (se ríe). Es muy fácil que el público pueda empatizar, y esa es una de sus mayores fortalezas. Es amable y es cercano«. Y eso, precisamente, encaja a la perfección con la política de Nintendo, empresa que, a diferencia de la competencia, ha querido destacar siempre por ofrecer experiencias válidas y satisfactorias para toda la familia. La compañía, y sobre todo Miyamoto, ha apostado desde el principio por los videojuegos entretenidos, ágiles y bien diseñados. Las grandes historias con mucha carga narrativa quedan aquí en segundo plano.
«Los videojuegos de Mario son muy inclusivos desde el principio. Están pensados para que los disfruten personas de todas las edades sin que se pierdan por el camino, porque hay varias formas de jugarlos según la experiencia que tenga cada uno. Eso se ve muy bien en los videojuegos que permiten el multijugador», destacaba la escritora Laura Fernández en un evento realizado por Nintendo la semana pasada para celebrar el cuarenta aniversario del icono.
En los diez años trascurridos tras el primer 'Super Mario', el personaje terminó de consolidarse con otros grandes plataformas 2D como 'Super Mario Bros 3' (1988) o 'Super Mario World'(1990). También pegó el salto a la portátil Game Boy y se subió por primera vez a un coche de carreras en el memorable 'Super Mario Kart' (1992).
No hay dos iguales
Para mediados de los noventa, el fontanero ya era toda una estrella. Pero el puñetazo definitivo encima la mesa llegó con el 'Super Mario 64' de 1996, en el que el personaje debutaba en un entorno 3D. El trabajo titánico de Miyamoto permitió crear una experiencia en tres dimensiones que hasta entonces no tenía parangón dentro de la industria. La incorporación del control analógico de la Nintendo 64, que permitía una precisión total en los movimientos, sumada a la capacidad de explorar mundos abiertos con total libertad, marcaron un antes y un después en la jugabilidad en tres dimensiones. La sensación de inmersión que lograba 'Super Mario 64', con sus niveles amplios y bien diseñados, también fue algo completamente innovador para la época. En suma, la obra abrió un nuevo camino para las futuras generaciones de videojuegos. Y el ingenio de Nintendo terminó de desatarse.
Desde la 64, no ha habido sobremesa de Nintendo que no haya contado con un Super Mario en 3D. Con la Game Cube llegó el 'Super Mario Sunshine' (2002), con la Wii, los dos 'Super Mario Galaxy' (2007 y 2010), con la Wii U, el '3D World' (2013) y, finalmente, con la Switch, el 'Odyssey' (2017). Todos están entre lo mejor de los catálogos de sus respectivas plataformas, y todos se caracterizan por la originalidad: por incorporar novedades jugables que los hacen únicos. Esa capacidad de la firma de Kioto para adaptarse a los cambios tecnológicos y seguir ofreciendo experiencias frescas ha sido clave para que el personaje haya trascendido generaciones. Con mimo, seguramente siga igual de vigente cuando pasen otros cuarenta años.
