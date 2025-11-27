Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Super Mario: los 40 años del Mickey Mouse de los videojuegos

A pesar del paso del tiempo, el fontanero de Nintendo sigue levantando pasiones y cosechando éxitos

El videojuego sube de nivel para pasar a ser obra de culto y saltar al museo

Imagen del 'Super Mario Galaxy', lanzado para Wii en 2007
Imagen del 'Super Mario Galaxy', lanzado para Wii en 2007 nintendo
R. Alonso

R. Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El año 1984 está llegando a su fin, y el joven diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto se encuentra en las oficinas de Nintendo, en Kioto, para presentar su próxima idea. El proyecto, en teoría, debe servir para marcar un punto y aparte en la ... historia de la consola Famicom (NES en Europa) antes de que la compañía haga la intentona de apostar de lleno por el formato en disco. Cuando el creador explica su plan para lanzar un juego de plataformas protagonizado por un fontanero saltimbanqui, con bigote poblado y nariz redonda, los directivos dudan: «¿En serio? ¿Quieres hacer otro juego de Mario?».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app