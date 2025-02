La simpática reseña de Amazon que se ha hecho viral: el mejor reloj calidad-yerno

Acabamos de 'soltar' las fiestas, tiempo de compras para regalos de Navidad, amigos invisibles y demás; y ahora estamos en plenas rebajas. Desde hace tiempo las compras online han sustituido a las tradicionales, siendo Amazon uno de los portales más visitados para ello. La comodidad de comprar a través del propio teléfono móvil sin dar un paso ha cautivado a muchos y, para ello, los compradores consultan las reseñas y los comentario de los usuarios en cada producto. Son las grandes aliadas, ya que aquello que puede parecer la panacea tal y como el portal lo muestra, se viene abajo cuando se leen los testimonios de este apartado, o al contrario.

En el 'visto en redes' de hoy, nos detenemos en este apartado del comercio online porque una reseña en particular llama especialmente la atención. El twitero @RobertDeglane hizo una captura y la colgó en Twitter, y en cuestión de pocas horas ya tenía casi 4.000 me gustas. A las 24 horas ya supera los 137.000. Y no es para menos.

En ella, un orgullosísimo suegro, cuenta las bondades de un reloj de una forma muy particular. El comentario comienza así: «Se lo regalé al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este me cae bien. No como los otros tres anteriores, a cual de ellos más vago, chulo y maleducado, era verlos entrar por la puerta... y me daban ganas de partirles en la espalda una barra de hierro y luego decir: '¡Ups, perdona, no ye he visto!'».

Cuando se da cuenta de que se ha desviado del tema, vuelve a acordarse del reloj (a medias): «El chaval quedó encantado, le gustó, lo miraba y remiraba ahí, en su muñeca, reluciente, con su pañito para limpiarlo, su elegante caja, su mirada lo decía todo, gracias, gracias... no se lo esperaba».

Estaba mirando un reloj en Amazon y me he enamorado de esta reseña. pic.twitter.com/5ptuWsCgfo — Roberto Deglané (@RobertDeglane) January 10, 2023

Está claro que este suegro está muy contento con el novio que ha elegido su hija, pero quizás, con este regalo, además intenta -y consigue- otros propósitos. «Ahora, gracias a este reloj le puedo pedir cualquier cosa. Ayúdame a colocar leña, y el chaval me ayuda. Sube a esa escalera y limpia la canal y el chaval lo hace. En fin, que me hacía falta un yerno así y un reloj como este. Cómpralo, no te arrepentirás», culmina su reseña. Y es que queda claro, que el chico es encantador.

