El sencillo truco para leer un mensaje de WhatsApp eliminado

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp es la más usada para estos fines en todo el mundo. Con el paso del tiempo ha ido añadiendo nuevas funciones para hacerla cada vez más completa y versátil para todos sus usuarios. Audios, vídeos, encuestas, difusión… una multitud de opciones para hacer más sencilla la comunicación y el intercambio de archivos entre personas.

Sin embargo, hay momentos en los que un despiste puede generar un momento incómodo. Si eres de los que ha enviado un mensaje por error a otra personas, en tu mano está la opción de eliminar ese mensaje, tanto para ti como para el receptor del mismo. Eso sí, existe un modo de saber qué es lo que se había mandado por error o, al menos, una parte del mismo.

Cabe dejar claro que esta opción sólo es posible en los teléfonos móviles que tienen Android como sistema operativo, mientras que en los iOS no se puede llevar a cabo esta opción.

¿Cómo recuperar un mensaje eliminado?

Si eres de los que le pica la curiosidad por conocer el contenido de un mensaje que figura en tu chat como «Este mensaje ha sido eliminado», debes saber que Android te permite satisfacer esta duda, si bien no es mediante la propia aplicación de Whatsapp, aunque tampoco requiere que te descargues cualquier otro programa.

Para saber lo que se mandó pero luego se eliminó hay que entrar en la rueda de engranaje que es el icono de 'Ajustes', y buscar en el apartado de 'Notificaciones' y accediendo al 'Historial'. Una vez ahí aparecerán todos los mensajes que han llegado desde cualquier aplicación. También los que el remitente ha borrado del WhatsApp.

Eso sí, hay circunstancias en las que no se puede acudir a este recurso. Si estabas en la conversación cuando se borró el mensaje ya no podrás acceder al contenido porque no se generó una notificación. Además, solo es posible recuperar los 100 primeros caracteres del mensaje (límite de las notificaciones, en Android).

Cabe recordar que este historial es exclusivo de los smartphones que tienen el sistema Android, ya que en los iPhone no se ha incluido esta opción, aunque sí pueden recurrir a realizar las copias de seguridad para no perder el historial de los mensajes.

