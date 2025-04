Nuevos cambios en Movistar Plus: estos son los canales que dejan de ser gratuitos

Página web de Movistar Plus

Movistar Plus+ ha tomado la decisión de reducir la cantidad de canales disponibles, lo que implica que a partir de ahora, 13 canales que solían ser gratuitos se convertirán en canales de pago. Los temas que ya no podrán disfrutarse en los canales gratuitos incluyen series, cine de terror, canales de aventura y películas de ciencia ficción. Parece que Movistar Plus+ busca que los clientes paguen más por menos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que Movistar TV está enfocada en que los usuarios paguen más por lo mismo, o incluso menos. En enero, Movistar anunció un aumento en sus tarifas, que en promedio aumentaron un 6,8%. Aunque no todos los paquetes de la operadora sufrieron incrementos iguales, el aumento se hizo evidente en prácticamente todos los paquetes de televisión que ofrecía la compañía.

Nuevas modificaciones

El paquete más básico, Movistar Plus+ Esencial, aumentó un euro, pasando de 10 euros a 11 euros mensuales. Ahora, este mismo paquete sufre una nueva «reestructuración» que permite a Movistar aplicar un nuevo aumento en las tarifas. Si deseas seguir disfrutando de los mismos canales que antes, tendrás que pagar más.

Movistar ha llevado a cabo esta reestructuración de manera gradual, como si el eliminar canales poco a poco evitaría que nos diéramos cuenta de ello. En primer lugar, eliminaron del paquete básico el canal AXN Movies, que ahora es de pago y tiene un costo adicional de 1,49 euros al mes. Además, han creado un nuevo paquete de pago llamado «AMC Selekt», que incluye 9 canales que antes eran gratuitos y tiene un costo adicional de 3,99 euros al mes. Estos canales son Sundance TV, XTRM, Somos, Dark, AMC, AMC Crime, AMC BREAK, Odisea y ¡Buenviaje!.

A partir del 1 de junio, si deseas disfrutar de los mismos contenidos que se incluían anteriormente en el paquete esencial de Movistar, tendrás que pagar 11 euros por el paquete básico, más 3,99 euros por el paquete AMC Selekt y otros 1,40 euros por el canal AXN Movies. En resumen, deberás pagar un 65% más por lo mismo, lo que aumentará tu factura mensual a 16,50 euros.

Además de estos cambios, tres canales más han desaparecido: BOM Cine, Horse TV y Nautical Channel, que pertenecen a la productora Squirrel Media. Aún no se sabe si Movistar tiene planes de incluirlos en alguno de los paquetes existentes, ofrecerlos como un paquete independiente con un costo adicional, o si desaparecerán definitivamente de la programación. Sin embargo, los clientes del paquete básico de Movistar han visto cómo su oferta se ha reducido drásticamente en pocas semanas.

En conclusión, Movistar Plus+ ha realizado cambios en su oferta de canales, dejando de ofrecer 13 canales de manera gratuita y convirtiéndolos en canales de pago. Estos cambios, junto con el aumento en las tarifas, han llevado a que los clientes deban pagar más por el mismo contenido. La OCU ha destacado estos cambios y los consumidores deben estar atentos a cómo afectan su experiencia televisiva y el costo de sus facturas mensuales.

Más temas:

Televisión

Informaciones

Movistar