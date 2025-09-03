Cómo restaurar y mejorar tus fotos antiguas usando una 'app' de IA

El antes y el después de una imagen restaurada con IA

La inteligencia artificial generativa es capaz de hacer cosas maravillosas. Igual te responde, más o menos bien, a cualquier pregunta que le hagas que te crea vídeos e imágenes a partir de un puñado de palabras. Y también puedes utilizarla para arreglar las fotografías antiguas que tienes en casa y que, a causa del paso del tiempo, la luz o la humedad, han acabado muy deterioradas.

En la red hay varias herramientas que te permiten recuperar estas fotografías y hasta mejorarlas. Sin embargo, si el usuario no tiene muchos conocimientos y no quiere complicarse la vida más de la cuenta lo mejor que puede hacer es recurrir a alguna aplicación. Hace escasos días, Google añadió a su chatbot Gemini el nuevo modelo NanoBanana, que permite realizar labores de edición de imagen de forma fácil y gratuita.

¿Quieres cambiar la ropa en la que apareces en una fotografía? Con esta herramienta puedes. ¿Prefieres alterar el fondo para que parezca que estás en un sitio diferente? Lo mismo. La imaginación del usuario aquí es el límite, o casi. Gemini Banana, además, funciona sorprendentemente bien a la hora de restaurar fotos antiguas y mejorarlas; recuperando incluso aquellas que están gravemente deterioradas.

Para usar la función, como hemos dicho, no hace falta ser un genio de la informática ni rascarse el bolsillo. Solo hay que contar con un móvil medianamente competente y descargar desde la tienda de aplicaciones la 'app' de Gemini, que está disponible tanto en App Store como en la Play Store de Google. Hecho esto, solo hay que abrirla, pulsar en la opción 'Imagen' y subir la fotografía que se quiera directamente desde el 'smartphone'. También se puede hacer en la tableta o en el ordenador visitando la web de Gemini.

MÁS INFORMACIÓN El régimen venezolano asegura que el vídeo de la agresión está fabricado con inteligencia artificial

Sin arrugas y con color

Una vez se haya subido la fotografía que se quiere arreglar solo hay que darle la orden a la herramienta para que realice la edición. En el caso de abajo, simplemente se le solicita que que la restaure. Solo tarda unos cinco segundos en ofrecer el resultado, en el que se puede observar cómo las arrugas y la esquina rota desaparecen y se mejora notablemente la nitidez.

Después Antes En la imagen inicial se pueden apreciar arrugas y roturas, que desaparecen cuando la IA realiza la restauración ABC

La herramienta de IA también es perfectamente capaz, además de restaurar la imagen, de añadirle color si se le pide.

Después Antes Así restaura imágenes antiguas y les pone color ABC

Recupera los rostros dañados

Con el uso de Gemini Banana, también es posible 'arreglar imágenes que están notablemente deterioradas, tanto que ya no recogen partes del cuerpo o del rostro de la persona retratada. Para ello, la IA emplea imaginación y reconstruye la fotografía a partir de lo que todavía es visible, por lo que puede que el resultado final no sea completamente fiel al documento original antes de sufrir daños.

Después Antes El antes y el después de la restauración

Cuando la fotografía está muy dañada, el usuario puede necesitar pedirle a la herramienta de IA que realice varias ediciones hasta que consiga el resultado esperado. Eso es algo que nos pasó en ABC con la fotografía que aparece a continuación, en la que se puede ver a una mujer sosteniendo un ramo de flores. La foto, como se puede apreciar, tiene ralladuras y marcas producto de la humedad y la oxidación. Es normal que eliminarlas todas requiera un poco más de trabajo para la máquina.

Después Antes Gemini eliminó en tres intentos todas las marcas que aparecían en la fotografía original abc

Mejora la nitidez y cambia de fondo

El nuevo invento de Google también es capaz de mejorar la nitidez de las imágenes e, incluso, de cambiarlas el fondo con un resultado bastante bueno. Así se puede comprobar en esta foto Polaroid de 1988 en la que la que se puede ver, en el centro, a la cantante Mariah Carey.

Después Antes La máquina mejora la nitidez y el color del original, además de cambiar el fondo ABC

Algún problema

La herramienta de Google, a pesar de ser muy útil y ofrecer buenos resultados, también tiene sus problemas. A veces le cuesta detectar las imágenes que le comparte el usuario y tienes que dedicar un rato a conseguir que comience a editarla. También muestra problemas a la hora de editar contenido que, aunque inocente, puede ir en contra de las normas de la compañía. En este diario, por ejemplo, no hemos conseguido que Gemini esté dispuesto a restaurar cualquier imagen en la que aparece un niño. Evidentemente, por razones de seguridad.