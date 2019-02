Las zapatillas inteligentes de Nike dejan de serlo por un error en la actualización de su «app» en Android Los afectados denuncian en la Google Play que las deportivas ya no se sincroniza con el móvil, por lo que no pueden abrocharlas

Las Nike Adapt BB salieron al mercado el pasado 17 de febrero en EE.UU. (350 dólares) para revolucionar el mundo del calzado. Estamos ante unas deportivas de baloncesto ideadas para que se aten solas, es decir, son autoajustables a medida que transcurre el partido. El jugador no necesita pararse en ningún momento para volver a abrochárselas porque se les quede floja. Ellas solas son capaces de ir ajustándose a las necesidades del pie en cada momento para ofrecer un ajuste perfecto.

Lo que no ha sido tan perfecto ha sido, desde luego, su aplicación. El sistema de cordón motorizado de las Nike Adapt BB se controla mediante la función Fit Adapt a través de los botones que tiene misma zapatilla o bien desde el «smartphone», que se conecta mediante la «app», disponible tanto en Android como en iPhone. El problema es que la compañía, días después de sacarlas a la venta, decidió actualizar la aplicación de Android y el firmware del calzado, dejando «tontas» a las zapatillas inteligentes.

Han sido los propios usuarios los que han protestado a la compañía. Tal y como recoge « The Verge», los afectados denuncian en la Google Play que las Nike Adapt BB ya no se sincroniza con el móvil, por lo que no pueden abrocharlas. «Cada vez que trato de conectar mis zapatillas, dice que hay un error o que ya está conectada con otro par de zapatillas», señala uno de los afectados. Por esta razón, muchos han decidido volver a la versión anterior de la «app». Los usuarios de iOS, por suerte, no han reportado error alguno.

La compañía es consciente del error y está investigando lo sucedido para solucionarlo lo antes posible.