Youtube empieza a ocultar los vídeos «conspiranoicos» La plataforma ha anunciado que ya no sugerirá contenidos que promueven una cura milagrosa falsa ante una enfermedad grave, los que afirman que la Tierra es plana o los que hacen afirmaciones descaradamente falsas sobre eventos históricos

Las teorías «conspiranoicas» en Youtube tienen los días contados. El popular portal de vídeos recomendaba contenidos relacionados con temáticas como que la Tierra es plana o que el aterrizaje en la luna fue falso. Al fin, Google ha decidido tomar cartas en el asunto y no dar tanto protagonismo a vídeos de este tipo.

Tal y como recoge « The New York Times», YouTube va a tomar medidas para dejar de recomendar este tipo de contenidos tras años de críticas. Y es que, según la compañía, este tipo de vídeos que difunden información errónea no aportan nada al usuario. De hecho, asegura que «informan mal a los usuarios de manera dañina».

El cambio de política que ha decidido llevar a cabo la compañía se debe a un cambio en el algoritmo de la plataforma en cuanto a vídeos recomendados que, hasta ahora, sugería a los usuarios contenidos «conspiranoicos». De esta manera, los usuarios empezarán a comprobar cómo se reduce el número de recomendaciones de este tipo de contenido que en realidad no va a ser eliminado.

YouTube ha asegurado que el porcentaje de vídeos afectados por este cambio apenas representan el 1% de todos los vídeos de la plataforma. Y solo ha dado tres ejemplos de los tipos de vídeos que dejará de recomendar: los que promueven una cura milagrosa falsa ante una enfermedad grave, los que afirman que la Tierra es plana o los que hacen afirmaciones descaradamente falsas sobre eventos históricos, como los ataques del 11 de septiembre.

«Creemos que este cambio logra un equilibrio entre mantener una plataforma para la libertad de expresión y cumplir con nuestra responsabilidad para con los usuarios», asegura la compañía en su blog, sin ofrecer más detalles sobre cómo los algoritmos de aprendizaje automático van a cambiar las recomendaciones.

De momento, el cambio será gradual y comenzará en un pequeño conjunto de vídeos en Estados Unidos, pero la compañía planea introducir las alteraciones a nivel mundial a medida que el sistema sea más preciso.

Cambios constantes

YouTube ajusta constantemente su sistema de recomendaciones. En sus inicios, sugería los vídeos que creía que conducirían a más clics, pero descubrió que los creadores de contenido entonces se aprovecharon del «clickbait».

Recientemente, la compañía dijo que quería recomendar vídeos que los espectadores considerasen como «tiempo bien invertido» o incluso sugerir vídeos que no fueran muy similares al más reciente visto.