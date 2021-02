Twitter está trabajando en nuevos perfiles para empresas

Las redes sociales están dedicando muchos esfuerzos a mejorar sus servicios para que las empresas les puedan sacar todo el partido posible. Así lo demuestran casos como el de Twitter, que está trabajando en una versión de sus perfiles nueva y dedicada, en concreto, a las empresas.

Gracias a esta novedad, un negocio podría ofrecer información como el horario de apertura, formas de contacto y dirección o permitir la comunicación mediante mensajes texto y de voz con los clientes. Una serie de datos que, en estos momentos, ya se recogen en otros espacios de internet, como Facebook o el buscador Google.

Según ha descubierto la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, el perfil para negocios, conocido como Twitter Business Profile, forma parte de una prueba piloto localizada dentro de la aplicación web de la plataforma, en una reciente actualización pública.

Twitter is working on Business Profile pilot,



found in a recent public update of the web app pic.twitter.com/A3G2AHYIkH