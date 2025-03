Sin alternativas a Instagram y YouTube: por qué el telón de acero digital de Putin está lleno de agujeros

La experiencia de uso de un internauta en Rusia tiene poco que ver con la que tendría cualquiera en el resto del mundo. Durante las últimas semanas, el país gobernado por Putin ha bloqueado el acceso a herramientas occidentales tan empleadas ... como Instagram, Facebook o Twitter a modo de protesta por las políticas impulsadas por estas compañías tras la invasión de Ucrania . Sin embargo, los planes de empresarios del país para lanzar nuevas plataformas que las sustituyan, hasta la fecha, no están cuajando.

Apenas unas horas después de que el Roskomnadzor, el servicio federal de telecomunicaciones ruso, anunciase el bloqueo de Instagram en el país, los emprendedores Alexander Zobov y Kirill Filimonov anunciaron que estaban trabajando en una alternativa nacional a la plataforma propiedad de Meta: Rossgram . En principio, se esperaba que el espacio comenzase a estar operativo en algún momento de abril. Sin embargo, ahora parece que sus padres no lo tienen claro. «El producto está actualmente en desarrollo. Es demasiado pronto para hablar sobre el lanzamiento», afirmó recientemente en conversación con ' CNN ' Zobov.

De acuerdo con la plataforma, el servicio ya ha recibido solicitudes de cientos de miles de usuarios. En estos momentos, la prioridad de Rossgram es poder garantizar la seguridad de la herramienta y de los datos. Especialmente en un momento como el actual, en el que la guerra, que casi 50 días después asola Ucrania, sigue librándose en la Red. IT Army , el ejército de ' hacktivistas ' promocionado por el gobierno de Zelenski, afirma que ya ha conseguido 'hackear' la plataforma.

Según sostiene el colectivo en un vídeo compartido en su canal de Telegram , consiguió acceder a la información de los usuarios que están probando la herramienta en fase beta aprovechándose de una vulnerabilidad en sus sistemas. «Después creamos una copia de la aplicación y, suplantando a la administración de la plataforma, enviamos una invitación a los usuarios de la fase beta para que la descargasen», explica IT Army. Gracias a ello, consiguieron más información de los usuarios y la hicieron pública a través de Twitter.

Sea como fuere, expertos en redes sociales tienen dudas sobre la posibilidad de que Rossgram, realmente, sea capaz de eclipsar a Instagram en Rusia , país en el que la plataforma era empleada, hasta el momento del bloqueo, por 80 millones de personas.

Quizá la principal fortaleza de Rossgram, en este caso, sea que el país gobernado por Putin no cuenta, hasta la fecha, con ninguna herramienta que ofrezca las mismas funcionalidades que la red social de Meta. Además, el internauta ruso lleva tiempo mostrando preferencia por las redes sociales nacionales. «Rossgram puede ser una buena jugada. Si miramos los servicios más utilizados, la mayoría son rusos. Incluso utilizan más su propio buscador, Yandex, que Google. Si vemos el recorrido del resto de herramientas, no es nada descartable que le vaya mal», explicaba recientemente a ABC Fernando Checa, profesor de Comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja.

Sin medidas contra WhatsApp

El bloqueo de Intagram en Rusia se produjo apenas una semana después de que el Roskomnadzor anunciase el cierre en el país de Facebook . En ese caso, el Gobierno ruso justificó la decisión aludiendo a las restricciones establecidas por la empresa a medios de comunicación financiados por el Kremlin . En el de la aplicación fotográfica, el regulador se agarró a la decisión de Meta de comenzar a permitir a los usuarios ucranianos realizar amenazas de muerte contra Putin y las tropas rusas.

A pesar de haber bloqueado a Instagram y Facebook, y de considerar a Meta culpable de «actividad extremista», Rusia no ha tomado ninguna medida contra WhatsApp , la otra joya de la corona del conglomerado de Zuckerberg. Moscú justificó su decisión en que el sitio de mensajería no tiene «funcionalidad para la difusión pública de información». En este caso, no sería desaventurado afirmar que, tomar medidas contra una plataforma que tiene 84 millones de usuarios en el país, habría resultado todavía más impopular entre los ciudadanos.

Y más problemático sería, posiblemente, que el Kremlin se decidiese a cerrar YouTube . La plataforma, al igual que el resto de redes occidentales, ha tomado medidas contra los medios de comunicación estatales y está intentando limitar la desinformación realizada por cuentas prorrusas, ya estén ligadas o no al Gobierno. «No disponer de Google y el resto de plataformas de la empresa nos puede complicar mucho la vida a todos, por tanto sería una medida sumamente impopular. Lo que da cierta esperanza de que no ocurra», explicaba a este diario Ferrán Lalueza, profesor de Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña.

Efectivamente, a diferencia de Facebook y Twitter, dos herramientas que tenían un uso casi residual en el estado, Moscú está intentando castigar económicamente a Google , matriz de YouTube, y al sitio de vídeos evitando recurrir al bloqueo. Hace apenas unas horas, el Roskomnadzor anunció su decisión de prohibir la distribución de publicidad de la tecnológica estadounidense en Rusia.

«YouTube se ha convertido en una de las plataformas clave que difunde falsificaciones sobre el curso de la operación militar especial en el territorio de Ucrania, desacreditando a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Además, YouTube no lucha contra la difusión de información por parte de organizaciones extremistas como Right Sector y el nacionalista Azov Regiment. Hasta la fecha, más de 12.000 de estos materiales prohibidos siguen sin eliminarse», explica el regulador en su comunicado .