Los riesgos ocultos de minimizar Chrome en Android

¿Sabes qué sucede cuando minimizas sin más Chrome en tu «smartphone» Android? ¿Lo que pasa cuando una página web no carga? Estas son las preguntas que lanza el investigador Doug Sillars, especializado en Google, en su blog, tras comprobar cómo el navegador sigue activo aunque el usuario no lo esté usando, enviando datos personales y consumiendo la batería del terminal. Y es que, lo creas o no, Chrome no trabaja para ti. Trabaja para Google.

Este navegador es que el que viene por defecto instalado en los «smartphones» Android. Por eso, la mayoría de los usuarios lo utilizan, sin pararse a pensar por un momento si no sería mejor utilizar, por ejemplo, Firefox.

Para comprobar qué sucede cuando Chrome está supuestamente inactivo, es decir, cuando el usuario ha minimizado la pantalla, Doug Sillars decidió analizar minuciosamente cómo se comportaba su Nokia de 2018, que utiliza Android 9.0, conectándolo a su ordenador. A partir de ese momento, se dedicó a observar el proceso de carga.

Tras analizar cuatro escenarios diferentes, Doug Sillars comprobó cómo su dispositivo Android «continúa descargando contenido durante cinco minutos después de que la página se haya minimizado en el teléfono», asegura el experto. Incluso aunque la pantalla se apague, este proceso continúa.

«Esto hace que parezca que el navegador tiene un temporizador de cinco minutos para la transferencia de datos, incluso después de minimizar la página -continua-. Para un dispositivo móvil, esto parece ser mucho tiempo, lo que permite un importante consumo de batería y datos, incluso después de que la página haya terminado de cargarse». Una vez pasado esos cinco minutos, el navegador pasa a estar inactivo y las descargas se detienen.

El acto de minimizar una pantalla, significa dar al botón «Home» del terminal. El usuario, aunque crea lo contrario, de esta manera no abandona el navegador, solo lo oculta, pasando la aplicación a un segundo plano. De esta manera, Chrome sigue cargando la información de la página web, enviándole todos los datos que solicita y consumiendo batería innecesariamente.