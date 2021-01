Deepfake Los peligros que esconde la tecnología que ha «resucitado» a Lola Flores El «deepfake» está al alcance de cualquier usuario, y ya se ha empleado para suplantar a políticos y empresarios con fines maliciosos

Rodrigo Alonso SEGUIR Madrid Actualizado: 27/01/2021 10:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tecnología no deja de desafiar los límites entre realidad y ciencia ficción. Así lo demuestran casos como el del reciente anuncio de Cruzcampo, en el que la cervecera rescata a la recordadísima Lola Flores mediante el empleo de Inteligencia Artificial para convertirla en imagen de su última campaña promocional. El resultado, tremendamente realista, y especialmente emotivo para todos aquellos que no olvidan a «La Faraona», ha dejado ojipláticos incluso a los familiares de la artista. Sin embargo, cuando hablamos de «deepfakes», que es como se conocen a las alteraciones en el rostro y la voz de una persona mediante el uso de un software, no lo hacemos en exclusiva sobre casos como este;