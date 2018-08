Las modelos virtuales les ganan terreno (y seguidores) a las de carne y hueso Existen agencias, como The Diigitals, que solo «contratan» a personajes creados por ordenador que publicitan marcas reales a través de sus cuentas en las redes sociales

ABC Tecnología

Que la calidad gráfica de los mundos virtuales gana enteros a cada minuto, no es ningún secreto. Si a eso le sumamos el avance de tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia artificial, el resultado es algo inquietante para muchos sectores laborales tradicionales. Incluido, cada vez más, el del modelaje. Ejemplo de ello es Shudu, una modelo digital que acumula 130.000 seguidores en Instagram. Pero no es la única.

Cameron-James Wilson, famoso fotógrafo de moda, ha creado recientemente a Brenn, una modelo «curvy» que cuesta trabajo distinguir de una real. De hecho, tiene tanto trabajo que ha creado The Diigitals, la agencia de modelos que solo «contrata» personas virtuales que el propio Wilson crea. Un negocio que cada vez es más redondo, a tenor de los resultados en publicidad: marcas tan importantes como Soulsky (especializada en camisetas) han elegido a estas maniquíes online para promocionar sus productos por delante de «influencers» de carne y hueso.

Como rival de Wilson se encuentra Irmaz Models, quien crea modelos «a la carta» según las peticiones de las propias firmas. «Las marcas pueden especificar el aspecto que tienen exactamente después, hasta la raza, el género y el peinado», afirma Philip Jay, el ex fotógrafo de Playboy que lidera Irmaz Models junto a Irma Zucker, según recoge un reportaje de CNN.

Estas reaciones son una verdadera competencia para las modelos reales: no enferman, no envejecen, no varían de peso, no llegan tarde a las sesiones fotográficas (porque, de hecho, no las hay). Pero si ya había críticas acerca de cómo las estrellas humanas utilizan programas de retocado en sus imágenes con físicos imposibles, solo hay que imaginar la polémica ante un cuerpo que, directamente, no ha existido nunca.

Aunque, por otra parte, los responsables de The Diigitals e Irmaz Models señalan una oportunidad para diversidad: tanto Brenn como Shudu son modelos negras e incluso la primera utiliza tallas grandes. Y como la imaginación es el único límite, una de sus compañeras llamada Galaxia tiene orejas de extraterrestre y piel color verde.