Investigan la relación entre el «Momo Challenge» y el suicidio de un niño de 11 años

Unos padres aseguran que su hijo de 11 años murió, presuntamente, por seguir los pasos del controvertido y polémico «Momo Challenge», que circula por las redes sociales y WhatsApp.

«Lo que está pasando es real, no es un juego, es demoníaco. Nunca dejen a sus hijos solos», ha declarado el padre del menor, sobre quien cree que debió recibir algún mensaje relacionado con el reto antes de quitarse la vida en su habitación de la ciudad de North Miami Beach.

En las últimas semanas, se están registrando testimonios de padres que aseguran que sus hijos han visto vídeos del «Momo Challenge» en «YouTube Kids», algo que la plataforma ha desmentido.

En esos vídeos, supuestamente, la misteriosa criatura pide a los niños que hagan daño a su familia o a sí mismos. No obstante, en ningún caso se han aportado vídeos o pruebas de ese contenido, por lo que es díficil describir que el reto exista como tal.

En septiembre de 2018, se reportó que dos jóvenes colombianos de 12 y 16 años fallecieron en relación con el reto. También ha habido varias advertencias por parte de cuerpos de seguridad en todo el mundo.

El último, el de la policía de North Miami Beach, que aunque investiga el caso del niño, no hace referencia al suceso e insta a los padres: «por favor, edúquense y estén al tanto de las tendencias en las redes sociales mientras sus hijos usan sus teléfonos y ven YouTube».

ATTN ALL PARENTS AND GUARDIANS: please educate yourselves and become aware of the current social media trend that is taking place in the internet while your kids are using your phones and watching YouTube. Any questions please call the @northmiamibeachpd 305-949-5500 pic.twitter.com/pohFCEwXNc