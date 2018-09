Instagram Cómo usar los «hashtags» más populares de Instagram La red social de fotografía ha venido potenciado silenciosamente las etiquetas, que han aprovechado sus seguidores, sobre todo los más populares para dar a conocer sus experiencias

Fueron invención de Twitter, pero los «hashtag» se han extendido en otras redes sociales como sistema para organizarse las conversaciones y los contenidos publicados. Instagram, conocida red de fotografías, los ha hecho suyos desde hace tiempo y sus usuarios son capaces de compartir una docena de estos términos que vienen precedido de almohadillas cada vez que publican una imagen.

Y hay propuestas que suelen ser muy recurrentes en esta plataforma. Términos como «love», «happy», «selfie», «summer», «family» o «girl» son algunos de los más populares de lo que llevamos de año, según estimaciones de firmas de análisis consultados. A falta de conocer la lista oficial que la red social proporciona a final del año, nos podemos hacer una idea de lo que usan más a menudo los usuarios. El pasado año, el término «amor» en inglés fue el que más veces se utilizó. Pero hay otros muy recurrentes, que a veces se desconoce realmente cuándo usarlos.

#Selfie

El término «selfie» significa básicamente autorretrato. Las redes sociales y en especial los teléfonos móviles inteligentes que suelen contar con cámaras frontales han permitido que se popularicen las fotos tomadas de uno mismo en diversas situaciones. Es todo un fenómeno.

«Tiene ya más de 360 millones de capturas en la red social que más crece en usuarios. Se coloca así en el número 14 de los hashtags más usados en Instagram», relatan fuentes de la compañía Kaiku Caffè Latte, una de las marcas que explota esta red social para sus estrategias comerciales. Su uso resulta algo obvio: cuando quieres etiquetar una foto tuya personal.

#TBT

En ocasiones, en cambio, un término que responde a una actitud viral se eleva a la categoría «hashtag». Este es el caso, dado que significa «Throwback Thursday» -otra vez jueves, en español-. Según diversos estudios, esta en la lista de los diez más utilizados por los 1.000 millones de usuarios que tiene la plataforma propiedad de Facebook.

«Todo comenzó cuando una revista especializada en zapatillas empezó a mostrar "sneakers" antiguas todos los jueves. Lo que surgió en una revista pasó a las redes sociales rápidamente y los usuarios de Instagram cada jueves postean fotos o recuerdos de hace años», recuerdan fuentes desde la firma gastronómica, quien recalcan que se puede emplear de manera libre para expresas nostalgia entre otras cosas.

#instagood

Es, según las estimaciones de la firma websta.me, el segundo «hashtag» más utilizado en Instagram en lo que llevamos de año. Y no sorprende, porque esta plataforma evoca el positivismo y la alegría. A diferencia de otras redes como Twitter o Facebook en las que se desprende una mayor negatividad, en la red de fotografía todo es aparentemente «cool» y felicidad.

Es gracias a las imágenes y al tratamiento que suelen dar los usuarios con mayores audiencias, los llamados «influencers», quienes aprovechan sus perfiles para relatar sus viajes y eventos sociales que despierta la envidia y admiración de sus aficionados. Por ello, su uso se suele aplicar a fotografías que tienen un significado importante y que están bien tratadas fotográficamente. Al igual que destacar la alegría desbordante, los usuarios también suelen emplear con gran frecuencia #happy o #travel, según datos recopilados por metricool.

#photooftheday

Los usuarios de Instagram, los «instagramers», suelen dar a conocer en sus cuentas imágenes muy representativas. Y «photooftheday» -foto del día, en español- se recurre para presentarlas. Una situación que se produce cada vez más con más frecuencia dado que es otro de los «hashtag» más importantes del momento. Para usarlo -subrayan los expertos en medios sociales- hay que esperar a una imagen contundente de la que se esté orgulloso o se quiera reinvindicar algo.

#OOTD o #fashion

Instagram es una red de imágenes, y ya se sabe: una imagen vale más que mil palabras. Por esta razón, los usuarios «influencers» han generado alrededor de su figura y su comunidad una de las mayores herramientas de marketing personal que se conocen en la actualidad. Les sirve para darse a conocer y promocionar productos comericales de todo tipo. Sobre todo, de moda y complementos, que en la red está lleno. Así que muchos de los usuarios con más seguidores suelen acompañar sus imágenes publicitarias o recomendaciones con este «hashtag» que significa «Outfit Of The Day» -look del día, en español-. También #fashion es otra de las etiquetas más recurrentes, al igual que #beautiful.