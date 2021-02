Facebook prohíbe a los usuarios y a los editores australianos compartir noticias en la red social

Facebook ha anunciado su decisión de restringir las noticias de los medios de comunicación australianos. Esto implica que los editores no podrán publicar noticias en la plataforma. Asimismo, los usuarios del país no tendrán acceso a través de la red social a publicaciones de este tipo, independientemente de que hayan sido publicadas por medios australianos o internacionales. Por el camino, también se ha eliminado el contenido de algunas cuentas gubernamentales, organizaciones de salud pública, beneficencia y de servicios meteorológicos. El bloqueo llega después de la presentación de un proyecto de ley en el país oceánico que busca forzar a sitios como Google o la propia Facebook a pagar a los medios por contar con sus noticias dentro de sus ecosistemas.

«La ley propuesta malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores que la utilizan para compartir contenido de noticias. Nos ha dejado frente a una dura elección: intentar cumplir con una ley que ignora las realidades de esta relación, o dejar de permitir contenido de noticias en nuestros servicios en Australia. Con el corazón apesadumbrado, elegimos lo último», afirma Facebook en un comunicado compartido con los medios. La medida, además de afectar a los lectores australianos, imposibilita que los internautas internacionales puedan acceder a las noticias de los editores del país a través de la plataforma.

La red social estadounidense sostiene que su caso es distinto al de Google, empresa que ya ha comenzado a llegar a acuerdos con medios del estado oceánico para adaptarse a la norma. A este respecto, Facebook afirma que los editores no escogen colocar su información en el buscador para que pueda llegar a los lectores. Sin embargo, en su caso, son los propios medios los que «eligen voluntariamente publicar noticias en Facebook, ya que les permite vender más suscripciones, aumentar su audiencia y aumentar los ingresos publicitarios». La plataforma se defiende, a su vez, argumentando que las ganancias que genera la publicación de noticias para la plataforma, que tiene en la publicidad su mayor negocio, «es mínima».

En concreto, la ley presentada en el parlamento australiano pretende que las empresas tecnológicas tengan la obligación de negociar un pago con los medios nacionales en contraprestación por los contenidos que publican en las plataformas de internet. En el caso de que ambos no alcanzasen un acuerdo, el gobierno sería el encargado de designar un intermediario que decidiría la cantidad a pagar. La plataforma estadounidense hace hincapié en que están intentando penalizarla «por contenido que no tomó o solicitó»: «Esta legislación sienta un precedente donde el gobierno decide quién entra en estos acuerdos de contenido de noticias y, en última instancia, cuánto se le paga a la parte que ya recibe valor del servicio gratuito».

Sea como fuere, decenas de páginas administradas por agencias gubernamentales clave, centros de salud públicos y organizaciones benéficas, entre otras, también se han visto afectadas por la medida. Algo que, según señalan desde Facebook a este diario, se ha tratado de «un error». «Las páginas gubernamentales no deberían verse afectadas por el anuncio de hoy. Las acciones que estamos tomando se centran en impedir que los editores y las personas en Australia compartan o vean contenido de noticias australiano e internacional», expresan a 'ABC' desde la red social.

«Dado que la ley no proporciona una orientación clara sobre la definición de contenido de noticias, hemos adoptado una definición amplia para respetar la ley tal como está redactada. Sin embargo, revertiremos las páginas que se vean afectadas inadvertidamente», apuntan las mismas fuentes.

