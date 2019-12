Facebook admite que puede rastrearte sin que te enteres

Facebook ha admitido en una carta enviada a dos senadores estadounidenses que puede rastrear la ubicación de todos sus usuarios aunque estos no hayan activado la función de geolocalización.

«Cuando los servicios de ubicación están apagados, Facebook puede conocer la geolocalización de la gente utilizando información que comparte a través de sus actividades en Facebook o direcciones IP y otras conexiones de red que utilicen», afirma en la carta, fechada del 12 de diciembre, el responsable de la Oficina de Seguridad de Facebook, Rob Sherman.

La carta, enviada al senador demócrata Chris Coons y al republicano Josh Hawley, fue publicada este martes por una periodista del diario norteamericano «The Hill» a través de su cuenta en Twitter.

