Europa, «enemigo» número uno de Facebook La red social dará a conocer este martes sus nuevos resultados económicos correspondientes al tercer trimestre de 2018. Y lo más probable es que vuelva a «pinchar» en el mercado europeo

A.MARTÍNEZ

@ABC_TECNOLOGIA MADRID Actualizado: 30/10/2018 02:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mark Zuckerberg está viviendo un año horrible. Pero tenía que pasar. La historia de Facebook, o de cómo un joven universitario creó sin querer la que sigue siendo la mayor red social del mundo, no podía estar solo escrita a base de éxitos. Los fracasos también tienen que formar parte de los grandes acontecimientos. Y la compañía ya ha protagonizado algún que otro escándalo.

Facebook se la vuelve a jugar. Este martes, dará a conocer sus nuevos resultados económicos correspondientes al tercer trimestre de 2018. Y lo más probable es que vuelva a «pinchar».

Tal y como publica «The Telegraph», los inversores de la compañía ya están preparados para que la red social informe de una nueva pérdida de usuarios europeos a pesar de un crecimiento mundial. Europa se la tiene jurada a Zuckerberg y ya no está dispuesta a seguir consintiendo que el joven campe a sus anchas sin respetar las leyes.

El problema es que el mercado europeo es uno de los más rentables para Facebook, por detrás de EE.UU., y los analistas de Deutsche Bank predicen cómo el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y el gran «hackeo» que Facebook sufrió en septiembre, han afectado de forma negativa a los resultados de la compañía.

Según los resultados económicos anteriores,Facebook perdió más de tres millones de usuarios en Europa, mientras que en EE.UU. registró un crecimiento plano. Pero los resultados no podían ser otros después del escándalo de Cambridge Analytica y de la entrada en vigor de las nuevas leyes europeas de privacidad. Ahora, esos dos factores volverán a pasar factura a la compañía. Pero también hay otro hecho que los usuarios no olvidan a pesar de la poca importancia que intentó darle la compañía: el hackeo que sufrió el pasado mes de septiembre, por el que al menos 40 millones de cuentas se vieron afectadas. Por esta razón no es de extrañar que Facebook esté buscando contratar los servicios de una compañía experta en ciberseguridad con la que pueda «lavar su imagen».

Los resultados, que se conocerán en la noche de este martes, serán la prueba determinante para saber si la primera caída de usuarios Facebook experimentó en julio fue un hecho puntual o realmente Zuckerberg está ante un serio problema.

Europa, un duro enemigo

Europa se ha convertido, desde hace un tiempo, en la «pesadilla» de Mark Zuckerberg. Recientemente, el pleno de la Eurocámara ha pedido que la red social permita a los organismos europeos realizar una auditoría para evaluar la protección de datos personales de los usuarios y evitar un nuevo episodio como el de Cambdrige Analytica por el uso indebido de información. De hecho, por ese escándalo, Reino Unido ha sancionado a la red social con una multa de 565.000 euros.

En nuestro país, la OCU presentó hace unos días una denuncia colectiva contra Facebook por utilizar información personal de sus usuarios. Y es que en España, más de 130.000 usuarios resultaron afectados por la popular filtración de datos.

En el aire está de momento una nueva sanción por parte de Europa: una multa de 1.400 millones de euros por infringir la ley de privacidad.