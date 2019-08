¿Los españoles mienten en redes sociales sobre sus vacaciones de verano? No hay verano sin «smartphone», según un estudio siete de cada diez personas llevan su dispósitivo móvil a la playa y la piscina

ABC TECNOLOGÍA/EP @abc_tecnologia Madrid Actualizado: 16/08/2019 09:30h

Ni en vacaciones somos capaces de despegarnos del «smartphone». Así lo demuestra el que siete de cada diez españoles lleven su dispositivo móvil a la playa o a la piscina y que, además, compartan el doble de fotografías en redes sociales que en invierno. Sin embargo, estas no son siempre legítimas. Y es que más del 10% de usuarios españoles admiten que algunas de las imágenes que comparten en las redes son falsas.

Al menos, eso es lo que se recoge en una encuesta realizada por We are testers. En esta se explica que el 10 por ciento de los participantes han admitido que en ocasiones han mentido en redes sociales sobre sus vacaciones publicando imágenes de lugares que, en realidad, no han visitado.

Incluso, el 37 por ciento de los encuestados afirma que ha compartido fotografías de algún lugar en el que no ha estado en su vida. Por otra parte, el 34 por ciento declara que ha compartido fotos de un hotel o restaurante al que tampoco ha acudido.

Respecto al uso que le dan los españoles al móvil en verano, el 77 por ciento dice que lo emplea principalmente para estar conectado con amigos y familiares, según un estudio de AIMIC Q Panel. Un 59 por ciento, sostiene, a su vez, que lo usan también para estar informados de todo lo que ocurre.

En cuanto a los temas favorito de los españoles durante el verano, el 32 por ciento coincide en señalar la familia y amigos. El 13 por ciento apunta las actividades al aire libre; otro 13 porciento suele hablar sobre comida y restaurantes, el 11 por ciento sobre viajes, el 9 por ciento acerca del tiempo y otro 9 por ciento sueles hacerlo acerca de ropa, de acuerdo con una publicación realizada por Facebook.