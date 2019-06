Encuentran las pertenencias de un youtuber desaparecido tras subir un vídeo con pensamientos suicidas

«Lo siento». Es el título del vídeo con el que el youtuber Daniel Desmond Amofah, conocido como «Etika», se dirigía a sus seguidores, lamentando «haber traicionado toda tu confianza». «Por favor, aprende de mi ejemplo. No seas como yo. No alejes a la gente que se preocupa por ti».

Tras su publicación el pasado 20 de junio, el joven había desaparecido. Ese mismo día, la cuenta oficial de Twitter del departamento de Policía de NuevaYork lanzaba un tuit con una imagen de «Etika», de 29 años, pidiendo cualquier tipo de información sobre su paradero.

Have you seen Desmond Amofah aka Etika?

He was last heard from June 19 at about 8PM by phone. He is 29 years old, approx 6 feet tall, and 160 lbs. He is a known @YouTube blogger and has many people concerned after a recent video. Call @NYPDTips anonymously with info 800-577-TIPS pic.twitter.com/SfaDa2OifJ