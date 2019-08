Emojis y sexo: revelan que si usas emoticonos tendrás más relaciones íntimas Para llevar a cabo el estudio, investigadores de la Universidad de Indiana han entrevistado a 5.000 personas

Los emojis están cada vez más presentes en nuestra vida gracias a las redes sociales. Y es que, si puedes utilizar un emoticono y ahorrarte una frase, eso que te llevas, especialmente a la hora de ligar. Ahora hemos sabido, gracias a un estudio publicado por el Instituto Kinsey, perteneciente a la Universidad de Indiana (Estados Unidos), que su uso puede aumentar las posibilidades de que el usuario mantenga relaciones sexuales.

Para llevarlo a cabo, los investigadores han realizado entrevistas a más de 5.000 personas. Según pudieron obsevar, aquellas que utilizan emojis con asiduidad tienen un mayor número de citas, se besan más y son más activas sexualmente. Especialmente entre aquellos que los utilizan en aplicaciones «para ligar», como es el caso de Tinder.

En el trabajo achacan esta relación a la cercanía que transmiten los emoticonos. Algo que puede ser muy importante, especialmente cuando estas conociendo a una persona.«Descubrimos que el uso de emojis permite comunicar información afectiva importante a posibles parejas, lo que facilita una conexión íntima exitosa y más oportunidades románticas y sexuales», se afirma en el estudio.

La investigadores, sin embargo, no revelan cuáles son los emoticonos concretos que se deben emplear para alcanzar dicha conexión íntima. «No podemos saber a ciencia cierta qué emoticonos son más efectivos para ayudar a formar conexiones entre las personas», afirman en el estudio.

Esta no es la primera vez que se relaciona el empleo de emojis con el sexo. Una encuesta reciente liderada por una profesora de la Universidad de Rudgers (Estados Unidos) para el portal de citas Match.com, reveló que las personas que utilizan al menos un emoji en cada mensaje, también fueron las que más piensan en sexo a lo largo del día. Curiosamente, aquellos que no los usan habitualmente no le dan demasiadas vueltas al tema de las relaciones íntimas, tan solo le dedican un rato una vez al mes, según reconocieron.