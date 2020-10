EE.UU. acusa a Google de prácticas monopolísticas en el mercado de las búsquedas El Departamento de Justicia presenta de manera formal una demanda contra el gigante estadounidense

Es el mayor desafío jurídico para el gigante tecnológico en décadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, y otros 11 estados pertenecientes a la Unión, han presentado este martes una demanda contra Alphabet, empresa matriz de Google, por supuestas prácticas monopolísticas en el mercado de las búsquedas, donde cuenta con una cuota de participación del 92% a nivel mundial, y la publicidad.

«Como explica la demanda antimonopolio presentada hoy, (Google) ha mantenido su poder de monopolio a través de prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competitividad. Por eso, el Departamento de Justicia ha determinado que es necesaria una respuesta antimonopolio para beneficiar a los consumidores. Si el gobierno no hace cumplir las leyes antimonopolio para permitir la competencia, podríamos perder la próxima ola de innovación. Si eso sucede, es posible que los estadounidenses nunca lleguen a ver el próximo Google», ha expresado en rueda de prensa el fiscal general Jeffrey A. Rosen.

En la demanda, se afirma que Google ha celebrado una serie de acuerdos de exclusión con otras compañías. La finalidad de la tecnológica era colocar su motor de búsqueda general predeterminado en miles de millones de dispositivos móviles (Android y iPhone) y ordenadores en todo el mundo. En muchos casos, prohibiendo la preinstalación de una plataforma de la competencia. Asimismo, el Departamento de Justicia sostiene que la conducta del popular buscador ha perjudicado a los consumidores al reducir la oferta(incluso en dimensiones como la privacidad, la protección de datos y el uso de los datos del consumidor) y la innovación.

Entre la competencia y el negocio

El regulador americano apunta que la tecnológica perjudicó a plataformas rivales para privilegiar sus propios negocios en las búsquedas y la publicidad digital en un intento de situarlos en desventaja para mantener la cuota de poder de su propio motor de búsqueda y, de este modo, vender más anuncios. Algo que, desde la tecnológica, niegan con firmeza. «La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. Las personas utilizan Google porque así lo desean, no porque se vean obligadas a hacerlo o porque no puedan encontrar alternativas», señalan en un comunicado remitido a ABC fuentes de Google.

En una línea parecida se mueven las declaraciones del jurista digital Borja Adsuara, que explica a este diario que «nadie duda de la existencia de prácticas monopolísticas». Pero esto no implica que supongan un delito; aunque pueden ir en contra de la competencia: «Muchas veces eres tan bueno que no dejas espacio para que otro juegue. Por eso se inventó el Draft en la NBA y el hándicap en el golf. En este caso lo que nos encontramos es con el interés general de que haya varios operadores y no se dependa exclusivamente de uno. Para ello hay que poner una serie de limites».

El inicio de un proceso largo

Con la llegada de esta demanda, Estados Unidos toma el testigo de la Comisión Europea en materia de investigación sobre las grandes empresas tecnológicas, que en los últimos años ha llegado a sancionar en tres ocasiones a Google.

En el país norteamericano, conservadores como el presidente Donald Trump y liberales como la senadora Elizabeth Warren han sido muy críticos con la concentración de poder de estos gigantes empresariales. A este respecto, llama la atención que los 11 estados que se han unido a la demanda presentada por el Departamente de Justicia sean republicanos: Texas, Arkansas; Florida; Georgia; Indiana; Kentucky; Luisiana; Michigan; Misuri; Montana; y Carolina del Sur.

La demanda puede extenderse durante los próximos años desencadenando, además, un torrente de reclamaciones antimonopolio contra otras tecnológicas. Cabe recordar que empresas como Facebook, Amazon o Apple también están en el punto de mira de la Justicia estadounidense.