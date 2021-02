¿Cómo se puede conseguir una invitación para Clubhouse?

2020, con su pandemia y el consiguiente aislamiento social, ha ayudado al crecimiento de redes sociales y plataformas digitales. Tanto en lo que se refiere a aquellas que ya eran conocidas por la mayoría de usuarios, como a las herramientas de nuevo cuño. Y, entre estas, destaca el caso de Clubhouse. La aplicación de poscasting en vivo, en la que cualquier usuario puede entrar y conversar directamente con el resto de internautas, comenzó a poblar la tienda de 'apps' de Apple, App Store, el pasado mes de marzo. En estos momentos ya ha alcanzado los diez millones de usuarios activos semanales, según sostiene ' CNBC'.

A pesar del éxito que ya está cosechando, y del crecimiento que los expertos en marketing le presuponen, en estos momentos comenzar a formar parte de Clubhouse puede resultar bastante complicado. A diferencia de otras redes sociales, como Facebook, Instagram, o TikTok, no es suficiente con rellenar unos campos en los que se solicitan un puñado de datos personales. Para hacerse un hueco, existen dos caminos. El primero pasa por armarse de paciencia y pasar a engrosar una lista de espera. El segundo consiste en conseguir una invitación personal de alguien que ya forme parte de la comunidad.

Una vez descargada la aplicación que, en estos momentos, únicamente está disponible para dispositivos Apple, es decir, iPhone y iPad, al usuario se le invitará a ingresar en una lista de espera. Hecho esto, la aplicación le avisará cuando pueda acceder al servicio. No hay un tiempo estipulado de espera, ya que Clubhouse, actualmente, está trabajando para mejorar sus servidores y que sean capaces de acoger a una comunidad más amplia. Sin embargo, también es posible que algún conocido que ya esté utilizando la red social decida promocionar al internauta para que comience a emplear la herramienta.

A su vez, algunos usuarios están empleando páginas de segunda mano como eBay para comerciar con invitaciones para el sitio. Los precios en Europa, según ha comprobado ABC, se mueven normalmente entre los 5 y los 15 euros por un pase.

Cuando un usuario entra a formar parte de Clubhouse consigue de forma automática dos invitaciones para el sitio. Y puede gastarlas con el contacto que quiera. Ahora bien, debe tener en cuenta que la persona a la que invita tiene que ser usuaria de dispositivos Apple. La aplicación está trabajando actualmente en el desarrollo de una versión para Android, como reconoció uno de los desarrolladores de la 'app' a través de Twitter.

