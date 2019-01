Bruselas pide a Facebook «menos disculpas y más acciones» ante posibles injerencias en las elecciones europeas

La Comisión Europea (CE) ha señalado este martes que Google, Facebook, Twitter o Mozilla han hecho progresos en los últimos meses para combatir la desinformación, pero ha pedido más esfuerzos a las grandes compañías estadounidenses de internet para blindar las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

«No queremos despertarnos al día siguiente de las elecciones y darnos cuenta de que debíamos haber hecho más», ha señalado el comisario europeo de Seguridad, el británico Julian King, quien dejará su puesto en la CE cuando el Reino Unido consume el Brexit, es decir, su salida de la UE.

King se ha expresado de ese modo en la presentación de los primeros resultados del Código de Conducta que la CE ha invitado a suscribir a las grandes empresas de internet relacionadas con la información.

Firmas tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, Mozilla y las asociaciones comerciales que representan al sector de la publicidad han entregado al Ejecutivo comunitario los primeros resultados de la implementación de dicho código, firmado el pasado mes de octubre.

«Ha habido progresos, especialmente en la retirada de cuentas falsas y limitando la visibilidad de sitios que promueven las desinformación» pero «se requieren más acciones para garantizar la transparencia total de la publicidad política de cara al inicio de la campaña para las elecciones europeas en todos los Estados miembros de la UE», ha indicado el Ejecutivo comunitario.

En concreto, la CE reclama a Facebook más cooperación «con verificadores de contenidos y con la comunidad de investigadores en toda la UE».

Facebook está en el punto de mira de esta problemática después de la consultora Cambridge Analytica utilizara datos privados de sus usuarios para influir en la campaña del referéndum del Brexit y en las elecciones de EE.UU. que ganó Donald Trump.

El anuncio que la CE ha hecho sobre el progreso parcial del combate de las noticias falsas (« fake news») en internet se produce después de que la eurocomisaria de Justicia, Vera Jourová, se reuniera el lunes con Nick Clegg, actual jefe de relaciones públicas y vicepresidente de Facebook que fue viceprimer ministro del Reino Unido.

Useful meeting w/ @nick_clegg where I heard about @Facebook ‘s efforts to tackle #onlinehatespeech & disinformation, their preparations for #EUelections2019 and steps to improve privacy of users.I count on Facebook to help solve the problems they help to create in the first place pic.twitter.com/XToOdlTl7I