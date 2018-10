El botón «Me gusta» de Twitter tiene los días contados

«El corazón es un símbolo universal que va más allá de los idiomas y las culturas». Esta era parte de la explicación que Twitter dio en 2015 cuando decidió incluir el botón de «Me Gusta», representado por un corazón, y eliminar el de «Favoritos», simbolizado por una estrella. Esta novedad respondía a un cambio de estrategia en la popular red de microblogging en un claro objetivo por «llegar a un público más amplio». Hoy, dos años y medio más tarde, queda demostrado que algo ha fallado.

Twitter, tal y como avanza en exclusiva «The Telegraph», va a eliminar el botón de «Me Gusta» para «mejorar la calidad del debate». Así lo reconoció Jack Dorsey, CEO de la compañía, durante un evento en el que aseguró que se desharía del corazón «pronto».

Sin embargo, no parece que la medida vaya a implementarse pronto. Y es que en realidad Jack Dorsey se adelantó y dio información sobre los futuros planes en los que trabaja Twitter ya que poco después de la información publicada por «The Telegraph», Brandon Borrman, vicepresidente de Comunicaciones de Twittter, lanzó el siguiente tuit:

Short story on "like." We've been open that we're considering it. Jack even mentioned it in front of the US Congress. There's no timeline. It's not happening "soon." https://t.co/jXBmkudWYv