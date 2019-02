El que avisa no es traidor: ultimátum de Apple a las aplicaciones que graban tu pantalla La firma de tecnología amenaza a las «apps» que desactiven esta controvertida función o serán expulsadas de la App Store

Apple está decidida a enarbolar la bandera de la privacidad cueste lo que cueste. No pierde oportunidad en sacarla a relucir. Y las empresas, claro está, se lo ponen a huevo. La multinacional estadounidense ha dado un ultimátum a las aplicaciones que, sibilínamente, obtienen capturas de pantalla de los usuarios sin consentimiento o, en caso contrario, anticipa que les eliminará la licencia y, por tanto, quedarán fuera de la tienda App Store.

Recientemente se descubrió la existencia de varias aplicaciones que empleaban la tecnología llamada Glassbox, una herramienta que permite capturar la pantalla del móvil de un usuario, dejando así expuestos datos personales y sensibles como tarjetas bancarias. Una medida que podría comprometer a los usuarios.

Pese al utlimátum, la compañía norteamericana no sancionará a estos servicios digitales, dado que sus términos de uso no prohíben tajantemente que las aplicaciones dispongan de funciones para capturar las pantallas sino que estas no informen debidamente al usuario. «Hemos notificado a los desarrolladores que violan estos estrictos términos y pautas de privacidad, y tomaremos medidas de manera inmediata si es necesario», apuntan fuentes de la compañía en declaraciones al medio especializado «TechCrunch».

«Proteger la privacidad del usuario es primordial en el ecosistema de Apple. Nuestras políticas para la tienda de aplicaciones requieren que las aplicaciones soliciten el consentimiento explícito del usuario y lo indiquen de manera clara a a la hora de registrarse o realizar un registro de la actividad del usuario», aseguran las mismas fuentes.

Glassbox es una herramienta de análisis multiplataforma que, entre otras cosas, permite a las empresas integrar su tecnología de grabación de pantalla en sus servicios para conocer cómo un usuario interactúa con las aplicaciones. La firma asegura que esta medida está concebida para ayudar a reducir las tasas de error de las aplicaciones, pero defiende que «no obliga a sus clientes» a mencionarla en sus políticas de privacidad.