Alerta por una campaña masiva de «sextorsión»: «Si no pagas, publicaré tus vídeos sexuales» La Policía Nacional ha vuelto a advertir a través de sus redes sociales de la estafa que se está difundiendo a través de correo electrónico

Madrid Actualizado: 05/09/2018 18:07h

La Policía Nacional ha alertado a través de las redes sociales de una campaña de «sextorsión» que se está difundiendo a través del correo electrónico de forma masiva en España este verano. En concreto, se trata de emails en los que se exige un pago de entre 400 a 2.900 dólares en bitcoins para evitar que el remitente difunda unas supuestas imágenes privadas que hará públicas si no recibe el dinero.

Así, la cuenta de correo 'redesabiertas@policia.es' -destinada para denunciar este tipo de casos- ha recibido centenares de mensajes diarios sobre posibles casos que, tal y como se apuntó desde Policía, están siendo analizados de forma individualizada. Aún así, los agentes alertan de que en la mayoría de los casos son una estafa y piden que no se «pique» en la trampa. Además, aconseja no contestar al email ni entablar ningún tipo de conversación.

Otras acciones útiles son bloquear y marcar como correo no deseado al remitente de los correos, desconfiar de cualquier email que pueda parecer extraño y de origen desconocido, no «clicar» sobre enlaces del cuerpo del correo recibido, no abrir archivos adjuntos remitidos desde el email sospechoso, renovar la contraseña del correo electrónico, equipo y aplicaciones informáticas regularmente y establecer contraseñas seguras y mantener actualizados los equipos informáticos.

⚠️ ¡ ¡ ¡ ¡ R E P E T I M O S ! ! ! ! Campaña masiva de #sextorsión online:

Crecen los casos de «sextorsión»

El fenómeno de la «sextorsión» se ha popularizado en los últimos años a través de Internet. Consiste en amenazar a los usuarios con la relevación de fotos, videos o información sobre su intimidad, obtenidas sin consentimiento previo, solicitándoles una cuantía económica a cambio de no realizar su difusión. En la nueva modalidad, los responsables tratan de conseguir pagos económicos de las víctimas. Para ello, les indican haber conseguido la contraseña de sus correos electrónicos o afirman haber instalado un malware en las páginas web pornográficas supuestamente visitadas. Además, les indican haber conseguido imágenes o videos personales íntimos suyos tras activar la webcam de su ordenador cuando visitaban esas páginas.

En concreto en esta ola masiva de correos «timo», uno de los emails más populares es un escrito en el que el extorsionador reclama 500 bitcoins antes de 24 horas o hará realidad esta amenaza: «Enviaré tus videos a tu familia y los publicaré en las redes sociales». En el mismo mensaje, en el que disculpa su torpe español por «no ser hablante nativo», afirma que, tras el pago, borraría el material comprometido. «No quiero entrar en detalles del contenido, pero quiero darle un consejo acerca de lo inseguro que puede ser internet», completa en la misiva el cibercriminal.

Cómo saber si me han «hackeado» la cuenta

En algunos casos, los estafadores agregan la contraseña de la cuenta, lo que puede asustar a las potenciales víctimas que reciben el correo. La Policía alerta que, en realidad, este dato se puede haber obtenido por filtraciones masivas ocurridas hace años en la red, hecho por el cual la contraseña que se facilita a los usuarios y que dicen haber conseguido los delincuentes mediante la utilización de un software malicioso, no es otra que una contraseña antigua obtenida en la filtración de claves y contraseñas.

De hecho, cualquier internauta puede saber a través de esta página web si su contraseña ha sido filtrada en portales como este, en el que además indican qué portales, en concreto, han sufrido robos de datos. En el caso de que esté comprometida, se aconseja renovar todas las contraseñas vinculadas a esta dirección.